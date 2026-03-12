English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Arambagh Ma Canteen closed: খিদের মুখে মাত্র ৫ টাকায় গরম ডিম-ভাত এবার বন্ধ, জ্বালানি সংকটে তালা পড়ল মা ক্যান্টিনেও

Arambagh Ma Canteen closed: খিদের মুখে মাত্র ৫ টাকায় গরম ডিম-ভাত এবার বন্ধ, জ্বালানি সংকটে তালা পড়ল মা ক্যান্টিনেও

Arambagh Ma Canteen closed: আরামবাগ শহরে দু'জায়গায় চলে এই মা ক্যান্টিন। এই দুটি জায়গায় দুপুরে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাত খান প্রায় সাতশোরও বেশি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 12, 2026, 04:23 PM IST
Arambagh Ma Canteen closed: খিদের মুখে মাত্র ৫ টাকায় গরম ডিম-ভাত এবার বন্ধ, জ্বালানি সংকটে তালা পড়ল মা ক্যান্টিনেও

দিব্যেন্দু সরকার: রান্নার গ্যাস নেই।  জ্বালানি সংকটে এবার তালা ঝুলল মা ক্যান্টিনেও! বিপাকে সাতশোরও বেশি মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ শহরে।

আরও পড়ুন:  Gas Crisis: গ্যাস-ই নেই: বন্ধ খাবার হোটেল থেকে মিষ্টির দোকান, কলকাতায় আরও তীব্র অটো সংকট

কথায় বলেন, রোটি, কাপড়া অউর মকান। তবে কাপড়া অউর মকান তো দূর, এদেশে রোটি অর্থাত্‍ দু'বেলার অন্ন সংস্থান করতেই কার্যত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় বহু মানুষকে। একুশের বিধানসভা জিতে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা। এরপর করোনা আবহেই অর্থ দফতরের উদ্য়োগে রাজ্যজুড়ে চালু হয় মা ক্য়ান্টিন। একবেলা কার্যত বিনা পয়সায় ভরপেট খাওয়া। মা ক্যান্টিনে দুপুরে ডাল, ভাত, তরকারি খেতে গেলে কোনও পয়সাই দিতে হয় না। শুধুমাত্র ডিমের জন্য পাঁচ টাকা করে নেয় সরকার। 

আরামবাগ শহরে দু'জায়গায় চলে এই মা ক্যান্টিন। ভবঘুরে ভবন আর আরামবাগ হাসপাতাল চত্বরে। এই দুটি জায়গায় দুপুরে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাত খান প্রায় সাতশোরও বেশি। কিন্ত গ্য়াস জ্বালানি সংকটে দুই জায়গায় বন্ধ হয়ে গেল খাবার! গ্যাসের বদলে পুরসভার তরফে আপাতত কাঠের জ্বালানির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তাতে আর ক'দিন চলবে? পুরসভার কর্তৃপক্ষই জানিয়েছে, কাঠেরও পর্যাপ্ত জোগান নেই।

আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, 'গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না বলে মা ক্যান্টিনে তালা ঝুলছে। গরিব মানুষ ওখানে খেতেন ৫ টাকা দিয়ে। চারশোর বেশি লোক মা ক্যান্টিনে খেতেন। তারা আজ না খেতে পেয়ে রাস্তায় মুড়ি কিনে খাচ্ছেন। হোটেলেও গ্যাস নেই। হোটেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।মহা সমস্যায় আমরা সবাই'।

আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসুদন বাগের অবশ্য দাবি, তৃণমূলের সরকার ও নেতা অকারণে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন। যুদ্ধের আবহে গ্যাস সরবরাহের চেন কেটে গিয়েছে। একটু সময় লাগবে। কোথাও মিড-ডে মিলে গ্যাসের অভাব হয়নি। সকলেই বছরে ১২ করে সিলিন্ডার পাবেন। অহেতুক মজুত করে রাখার দরকার নেই।  মা ক্যান্টিন বন্ধ রেখে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল পরিচালিত আরামবাগ পুরসভা'।

এদিকে জলপাইগুড়িতে মিলছে না বাণিজ্যিক গ্যাসও। ফলে বন্ধ হতে শুরু করেছে খাবারের হোটেল, মিষ্টির দোকান। ইতিমধ্যেই শহরে একাধিক হোটেল ও মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকিদের গ্যাস সিলিন্ডারের স্টক তলানিতে। দু-একদিনের মধ্যে তারাও হোটেল বন্ধ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। কোনও কোনও হোটেলে আবার কয়লার উনুন তৈরি শুরু হয়েছে। 

আরও পড়ুন:  Gas Cylinder Booking Helpline Numbers: বুকিং করার পরেও মিলছে না গ্যাস? কোথায় অভিযোগ করবেন? জানুন হেল্পলাইন নাম্বার

 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

LPG gas shortage West BengalArambagh Ma Canteen closed700 people affected Arambagh Ma Canteen
