/Mad Cow Attacks: ভাঙল হাত, ফাটল মাথা, পেটে নির্মম গুঁতো; পাগলা গরুর তাণ্ডবের শিকার মহিলা-সহ ১০

অরূপ বসাক: ভয়ংকর কাণ্ড! পাগলা গরুর তাণ্ডবে (Mad Cow Attacks) শিহরিত গোটা এলাকা! মহিলা-সহ আহত অন্তত ১০ জন। মাল ব্লকের (mal block) ওদলাবাড়ি (Odlabari Malbazar) বিধানপল্লি ও হাসপাতালপাড়া এলাকার ঘটনা।
পাগলা গরুর তাণ্ডবে
পাগলা গরুর তাণ্ডবে মহিলা-সহ অন্তত ৮ থেকে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন ৫ জন মহিলা। গুরুতর জখম অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কারও হাত ভেঙেছে, কারও মাথা ফেটেছে, আবার কেউ বুক ও পেটে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন।
পাগলা কুকুরের কামড়ে
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানপল্লির বাসিন্দা শিখা দে সরকারের একটি গরু কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, গরুটিকে সম্ভবত কোনো পাগলা কুকুর কামড়েছিল। শনিবার সন্ধ্যার পর আচমকাই গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে গরুটি। এরপর রাস্তায় ও অলিগলিতে যাকেই সে সামনে পেয়েছে, তাকেই গুঁতো মেরে আহত করছে।
গুঁতোতে গুঁতোতে মাঠে
এর জেরে এলাকা জুড়ে হুড়োহুড়ি ও চিৎকার শুরু হয়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একের পর এক মানুষকে আহত করার পরে গরুটি গিয়ে পড়ে ওদলাবাড়ি বিধানপল্লির মাঠে। সেখানেই পড়ে রয়েছে গরুটি। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ রাস্তায় বের হতে ভয় পাচ্ছেন।
