কী হল 'ভুলব নাকো নন্দীগ্রামে'র? বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছেন মমতা-ই! বিস্ফোরক মদন মিত্র

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: মদন মিত্রের নিশানায় ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বিঁধালেন মদন মিত্র। রবিবার বেলা গড়াতেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সঞ্চিতা প্রধান(দে)-র নাম ঘোষণা করা হয়। কে এই সঞ্চিতা প্রধান? নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেত্রী। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লক এলাকায় বয়ালে বাড়ি।নন্দীগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সঞ্চিতা প্রধান। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নিজে না দাঁড়িয়ে সঞ্চিতা প্রধানকে নন্দীগ্রামে প্রার্থী ঘোষণা করাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে কটাক্ষ করলেন মদন মিত্র।
মদন মিত্র বলেন, "উনি দাঁড়ালে বুঝতে পারতাম যে, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম! সেই স্লোগানটা সার্থক হয়েছে।" পাশাপাশি, তিনি আরও বলেন, "শুভেন্দু না দাঁড়ালেও নন্দীগ্রাম থেকে ওখানকার প্রার্থী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না দাঁড়িয়ে কার্যত বিজেপিকেই সুবিধা করে দিলেন।" প্রসঙ্গত, মদন মিত্র আগেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রার্থী নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালে তাঁরা অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির নন্দীগ্রামে কোনও প্রার্থী দেবে না। মদন মিত্র বলেছিলেন, "নন্দীগ্রাম থেকে মমতা দাঁড়ালে আমরা কোনও প্রার্থী দেব না।"
আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ৯ অক্টোবরের ফল ঘোষণা। দলের নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিদ্রোহী তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত বুধবার ঘোষণা করেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হন, আমরা কোনও প্রার্থী দেব না। আমরা চাই তিনি লড়ুন, জিতুন এবং বিধানসভায় ফিরে আসুন।” সেইসময় একইকথা বলেন, ঋতব্রত শিবিরের নেতা মদন মিত্রও। মদন মিত্রও বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে লড়লে আমরা প্রার্থী দেব না। এর মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে আমরা বিজেপিকে বিরোধী ভোট ভাগ করার সুযোগ দিইনি।”
কিন্তু রবিবার কালীঘাট তৃণমূল নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে সঞ্চিতা দে প্রধানের নাম ঘোষণা করে দেয়। প্রসঙ্গত, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নন্দীগ্রামে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে উঠে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও নন্দীগ্রামে ফের জয়ী হন শুভেন্দু অধিকারী। ওদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান নিজের গড় ভবানীপুরেও। পরে ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন শুভেন্দু। যে কারণে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হতে চলেছে।
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