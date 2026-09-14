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কী হল 'ভুলব নাকো নন্দীগ্রামে'র? বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছেন মমতা-ই! বিস্ফোরক মদন মিত্র

Nandigram by-election: মদন মিত্র বলেন, "উনি দাঁড়ালে বুঝতে পারতাম যে, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম! সেই স্লোগানটা সার্থক হয়েছে।" আগেই মদন মিত্র বলেছিলেন, "নন্দীগ্রাম থেকে মমতা দাঁড়ালে আমরা কোনও প্রার্থী দেব না।"

Reported BySreyashi Ganguly
Published: Sep 14, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:29 PM IST
কী হল 'ভুলব নাকো নন্দীগ্রামে'র? বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছেন মমতা-ই! বিস্ফোরক মদন মিত্র

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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