Madan Mitra Hospitalized: অসুস্থ মদন মিত্র, তড়িঘড়ি ভর্তি করা হল হাসপাতালে, এখন কেমন আছেন কামারহাটির বিধায়ক?

Madan Mitra Hospitalized: অসুস্থ মদন মিত্র, তড়িঘড়ি ভর্তি করা হল হাসপাতালে, এখন কেমন আছেন কামারহাটির বিধায়ক?
Madan Mitra: অসুস্থ হয়ে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। সোমবার রাতে ইউরিন ইনফেকশন নিয়ে আলিপুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। প্রিয় নেতার দ্রুত আরোগ্য কামনায় অনুগামীরা।
অয়ন শর্মা: সোমবার রাত থেকেই রাজনীতির অলিন্দে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতার আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোমবার রাত ১০টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষার পর ১০:৩০টা নাগাদ তাঁকে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা।
হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, কামারহাটির বিধায়ক দীর্ঘক্ষণ ধরেই প্রস্রাবের সমস্যায় ভুগছিলেন। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে তিনি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (UTI) বা মূত্রনালির সংক্রমণে আক্রান্ত। সাধারণত এই রোগে কিডনি, মূত্রনালি বা মূত্রাশয়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, যার ফলে প্রবল অস্বস্তি, জ্বালাভাব এবং শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। বর্ষীয়ান এই নেতার ক্ষেত্রেও একই ধরণের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মদন মিত্র বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং চিকিৎসকদের একটি দল তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ভয়ের কোনও কারণ না থাকলেও, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে এখনই হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিত, যদি তাঁর শারীরিক প্যারামিটারগুলো স্বাভাবিক থাকে এবং নতুন করে কোনও জটিলতা দেখা না দেয়, তবে আগামীকাল অর্থাৎ ১৩ তারিখ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে। তবে সবটাই নির্ভর করছে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর।
উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ক্যারিশমা বজায় রেখে কামারহাটি কেন্দ্র থেকে ফের জয়ী হয়েছেন মদন মিত্র। রাজনৈতিক মহলে তিনি ‘কালারফুল বয়’ হিসেবে পরিচিত। দলের কঠিন সময়েও নিজের কেন্দ্রে জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন তিনি। তাঁর এই আকস্মিক অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন অনুগামী ও দলীয় কর্মীরা। অনেকেই হাসপাতালের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন প্রিয় নেতার আরোগ্য কামনায়। তবে হাসপাতাল সূত্রে বারবার আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই, কেবল প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যই তাঁকে ভর্তি রাখা হয়েছে।
