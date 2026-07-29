/নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রকে তলব ইডির, দিলীপ বললেন আইনের আওতায় আসতেই হবে

ই গোপী: দল বদল নিয়ে পাল্টা বক্তব্য থেকে শুরু করে বিজেপির প্রশংসা, ইডি তাঁর ২ ছেলেকে ডাকার পর থেকে যেন থামছেনই না মদন মিত্র। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। খড়গপুরে আজ চা চক্রে যোগ দিয়ে মদন মিত্রকে নিয়ে আইনি কথা শুনিয়ে দিলেন দিলীপ ঘোষ।
দুই ছেলে ও স্ত্রীকে ডাকার পর এবার মদন মিত্রকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করেছে ইডি। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রশংসা বা নিন্দায় কিছু যায় আসে না। যে যা করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে। উনি যদি কোন দোষ না করে থাকেন তাহলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু যে সীমহীন দুর্নীতি বাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়েছে তার মধ্যে যে যুক্ত থাকবে তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে।
রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলি থেকে রক্ত পাচার হচ্ছে অন্য রাজ্যে। এনিয়ে সরব হন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, এটা খুবই অন্যায় ব্যাপার। এখানে মানুষ রক্ত দান করে। তার একটা পরম্পরা আছে। কিন্তু সেই রক্ত নিয়ে দু নম্বরি করা অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া এটা অন্যায়। সরকার নিশ্চিত এটাকে নজর রাখবে।
পুজোর আগেই রাজ্যের সব বেহাল রাস্তা সংস্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে প্রয়োজনীয় বরাদ্দও হয়ে গিয়েছে। এনিয়ে দিলীূপ ঘোষ বলেন, প্রতিবছরই বৃষ্টি শুরু হলে রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়। এখন জাতীয় সড়কেও গর্ত হয়ে যায়। টানা বৃষ্টিতে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। আমরাও চেষ্টা করছি যতটা সারাই করা যায়। তবে বৃষ্টির জন্য মেরামতির কাজে বেগ পেতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নজর রেখেছেন, আমরাও নজর রাখছি।
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