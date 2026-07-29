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নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রকে তলব ইডির, দিলীপ বললেন আইনের আওতায় আসতেই হবে

Dilip Ghosh: রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি নিয়ে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলি থেকে রক্ত পাচার হচ্ছে অন্য রাজ্যে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:40 AM IST
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রকে তলব ইডির, দিলীপ বললেন আইনের আওতায় আসতেই হবে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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