Madan Mitra slams Dilip Ghosh: প্রচারে বেরিয়ে মেজাজে মদন: দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়েই বিজেপির দাপুটে নেতাকে বললেন, ওটা একটা পাগল

  Madan Mitra slams Dilip Ghosh: প্রচারে বেরিয়ে মেজাজে মদন: দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়েই বিজেপির দাপুটে নেতাকে বললেন, ওটা একটা পাগল

Madan Mitra TMC Candidate WB Assembly Election 2026: দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারের সুর বেঁধে দিলেন কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। তবে কেবল ভক্তি নয়, তাঁর তপ্ত বাণীতে বিদ্ধ হলেন বিজেপি ও বাম শিবিরের নেতারা। দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে মোদী-শাহ— কাউকেই রেয়াত করলেন না ‘কালারফুল’ মদন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 19, 2026, 03:37 PM IST
দক্ষিণেশ্বরে মদন

বরুণ সেনগুপ্ত: ভোটের দামামা বাজতেই চেনা মেজাজে ধরা দিলেন কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র (Madan Mitra)। বৃহস্পতিবার কামারহাটি পৌরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি। মন্দির চত্বরে সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তোলা এবং করমর্দনের মাধ্যমে জনসংযোগ সারলেও, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিরোধীদের তুলোধোনা করলেন এই হেভিওয়েট নেতা।

আরও পড়ুন- TMC leader Khageswar Roy supports Swapna Burman: কান্নাকাটিতে মানভঞ্জন, রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মণের প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন 'বিদ্রোহী' খগেশ্বর

সম্প্রতি দিলীপ ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, শশী পাঁজার বাড়িতে আক্রমণ হলে মদন মিত্রের বাড়িতেও আক্রমণ হবে। এই প্রশ্নের উত্তরে মদন মিত্র সপাটে বলেন, "দিলীপ ঘোষ বিয়ে করার পর পাগল হয়ে গেছেন।" এখানেই থামেননি তিনি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁদের ‘গবেট’ বলে আখ্যা দেন মদন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গেছে।

কামারহাটির সিপিআই(এম) প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায় আগামীকালের প্রচার কর্মসূচি উপলক্ষে জানিয়েছেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া মোহিনী মিল কারখানার জমিতে শিল্প গড়ে তুলবেন তাঁরা। বামেদের এই প্রতিশ্রুতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে মদন মিত্র পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "বামেরা ৩৪ বছরে কী করেছে?" তবে বিরোধীদের খোঁচা দিলেও কামারহাটির বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বা মোহিনী মিলের জমিতে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের কথা মদনবাবুর মুখে শোনা যায়নি। ফলে এলাকার কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই গেল।

আরও পড়ুন- WB Assembly Election 2026: ‘বিরোধীরা নেই, আমিই আমার প্রতিপক্ষ’, চন্দননগরে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীল সেন

দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে মদন মিত্র স্পষ্ট করে দেন যে, কামারহাটিতে উন্নয়নের নিরিখেই জয়ী হবে তৃণমূল। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি এখন পুরোপুরি ভোট ময়দানে। একদিকে দিলীপ ঘোষের আক্রমণাত্মক রাজনীতি, অন্যদিকে বামেদের শিল্পের প্রতিশ্রুতি— এই দ্বিমুখী লড়াইয়ে ‘কালারফুল’ মদন মিত্র কতটা সফল হন, সেটাই এখন দেখার।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

