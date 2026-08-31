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নজরে মহিলাদের সশক্তিকরণ! 'সমবায়কে বাঁচাতে হবে', বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:  'গত ১৫ বছরের সমবায় আন্দোলন অবহেলিত হয়েছে। ৬ হাজারের বেশি সমবায় রয়েছে। প্রায় ২ হাজারের বেশি সক্রিয় নেই। সমবায় কী জিনিস জানার চেষ্টাও করিনি, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেনি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:58 PM IST
নজরে মহিলাদের সশক্তিকরণ! 'সমবায়কে বাঁচাতে হবে', বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর সমবায়-বার্তা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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