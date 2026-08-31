নজরে মহিলাদের সশক্তিকরণ! 'সমবায়কে বাঁচাতে হবে', বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যমগ্রামে উত্তর ২৪ পরগনা মহিলা কো-অপারেটিভে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'সমবায় হল বিকল্প অর্থনীতি। সমবায় আন্দোলনকে যত শক্তিশালী করবেন, অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। সমবায়কে বাঁচাতে হবে। মহিলা পরিচালিত সমবায় বাঁচালে নারীর হাতে যেমন ক্ষমতা যাবে, নারীশক্তি শশক্তিকরণও করতে পারব। অন্য রাজ্য করেছে। লাখপতি দিদি তৈরি করেছে'।
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক হলেও গত ১৫ বছরের সমবায় আন্দোলন অবহেলিত হয়েছে। কিছুটা সময় ওই সরকারের সময়ে আমিও ছিলাম। কী করবেন? সবাই তো ল্যাম্পপোস্ট ছিল, একটাই তো পোস্ট। বোঝালেও বুঝত না। কেউ কিছু বলতে গেলেই বলত আমি তো সব জানি। আমি বলি না আমি কিছু জানি না। অনেক কিছুই শিখছি'।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'বিগত দিনে সমবায় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৬ হাজারের বেশি সমবায় রয়েছে। প্রায় ২ হাজারের বেশি সক্রিয় নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং কো অপারেটিভ তৈরি হয়েছিল। সবাইকে তো চাকরি দিতে পারবে না, যাতে তারা ঠিকাদারি করে কাজ করে..সমস্ত টেন্ডারে ২৫ শতাংশ কোটা ছিল। ইঞ্জিনিয়ার্স কো অপারেটিভ পঁচিশ শতাংশ পাবে। সেটা বন্ধ হয়ে গেল। স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাংকে ১২ বছর ভোট হয়নি। মনোনীত বোর্ড। প্রাইমারি সমিতিতে নির্বাচন হয়নি। সমবায় কী জিনিস জানার চেষ্টাও করিনি, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেনি'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ভারতবর্ষে সবাই বলে, আগে দুটো সরকার ছিল, পরে ৩ টে সরকার হয়েছে। আমি বলি ৪ সরকার আছে। একটা দেশের সরকার, একটা রাজ্যের সরকার, তৃতীয় সরকার হচ্ছে গ্রামে পঞ্চায়েত, শহরে পুরসভা। এই সমবায় ব্যবস্থা সংবিধানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটা চতুর্থ সরকার'।