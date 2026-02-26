Madhyamik Examination Copy Scrutiny Big Update: বড় খবর! মাধ্যমিকের খাতা দেখার নিয়মে বিরাট পরিবর্তন! নজিরবিহীন কড়াকড়ি শিক্ষকদের, এবার থেকে আর...

Madhyamik Examination Copy Scrutiny Big Update: বড় খবর! মাধ্যমিকের খাতা দেখার নিয়মে বিরাট পরিবর্তন! নজিরবিহীন কড়াকড়ি শিক্ষকদের, এবার থেকে আর...
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার (Madhyamik Examination) উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন এবং নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আরও মজবুত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষক (Examiner), প্রধান পরীক্ষক (Head Examiner) এবং স্ক্রুটিনিয়ারদের স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, উত্তরপত্রের গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা রক্ষায় সামান্যতম আপসও বরদাস্ত করা হবে না।
প্রতি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখা নিয়ে নানা অভিযোগ বা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেই সকল বিতর্ক এড়াতেই এবার স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে।
প্রকাশ্যে খাতা দেখা নিষিদ্ধ: গোপনীয়তায় বিশেষ জোর
পর্ষদের নতুন নির্দেশিকায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়টি হলো উত্তরপত্র দেখার স্থান নির্বাচন। অনেক সময় দেখা যেত, শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের স্টাফ রুমে বা অন্য কোনো জনাকীর্ণ জায়গায় বসে খাতা দেখছেন। এবার থেকে সেই চিরাচরিত প্রথায় দাঁড়ি টানল পর্ষদ-
স্টাফ রুমে নিষেধাজ্ঞা: পর্ষদ সাফ জানিয়েছে, বিদ্যালয়ের স্টাফ রুমে বা কোনও পাবলিক প্লেসে বসে মাধ্যমিকের খাতা দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
নির্জন স্থান নির্বাচন: পরীক্ষককে খাতা দেখার জন্য এমন একটি নির্জন ও ব্যক্তিগত স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে শুধুমাত্র পরীক্ষকই পৌঁছাতে পারবেন। বাইরের কোনো ব্যক্তি বা এমনকি পরিবারের সদস্যদের প্রবেশও সেখানে কাম্য নয়।
উত্তরপত্রের সুরক্ষা: ‘লক অ্যান্ড কি’ প্রথা বাধ্যতামূলক
ছাত্রছাত্রীদের সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল হলো এই উত্তরপত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো গাফিলতির কারণে যাতে একটি খাতাও নষ্ট না হয়, সেদিকে কড়া নজর দিতে বলা হয়েছে।
তালাবন্ধ হেফাজত: খাতা দেখা শেষ হওয়ার পর বা কাজের ফাঁকে বিরতি নিলেও, উত্তরপত্রগুলো অবশ্যই তালাবন্ধ অবস্থায় (Lock and Key) রাখতে হবে। কোনো খোলা টেবিল বা অরক্ষিত জায়গায় খাতা রাখা যাবে না।
আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা: গ্রীষ্মের ঝড়-বৃষ্টি বা আর্দ্রতার কারণে খাতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পর্ষদ স্পষ্ট করেছে, বৃষ্টির জলে খাতা ভিজে গেলে বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই খাতা রাখার স্থানটি যেন সম্পূর্ণ শুষ্ক ও নিরাপদ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
তথ্য ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান
পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর বা মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে পর্ষদ অত্যন্ত সংবেদনশীল। পর্ষদের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে:
ইনস্ট্রাকশন বুকলেট: পর্ষদ পরীক্ষকদের যে মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রদান করে, তা অত্যন্ত গোপনীয়। এটি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না।
আলোচনায় নিষেধাজ্ঞা: ছাত্রছাত্রীরা খাতায় কী লিখেছে বা কাকে কত নম্বর দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে জনসমক্ষে বা সামাজিক মাধ্যমে কোনো আলোচনা করা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হবে।
সময়সীমা পালনে বাধ্যবাধকতা
ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত এবং নিখুঁত হয়, তার জন্য পর্ষদ একটি কঠোর সময়সূচী তৈরি করেছে। ‘ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট’ এবং ‘সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট’-এর মাধ্যমে খাতা জমা দেওয়ার যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাতা জমা না দিলে তা পর্ষদের কাজে অসহযোগিতা হিসেবে দেখা হবে।
দেখে নিন মাধ্যমিকের খাতা দেখা নিয়ে পর্যদ নতুন যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তার ছবিটি:
পর্ষদের বার্তা:
'মাধ্যমিক পরীক্ষা লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত কোনও শিক্ষক যদি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন, তবে তাকে কর্তব্যে গাফিলতি হিসেবে গণ্য করা হবে।'
পর্ষদের এই একগুচ্ছ নির্দেশিকা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা খাতা দেখার প্রক্রিয়ায় কোনো ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যেখানে চ্যালেঞ্জিং, সেখানে পর্ষদের এই কঠোর অবস্থান ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে আস্থার সঞ্চার করবে। সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এই সংবেদনশীল কাজে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।
