Jyotirmay Singh Mahato on Madrasa: 'ওখানে মোল্লা তৈরি হয়, বন্ধ করে দেওয়া উচিত', মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর মাদ্রাসাগুলিতে বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলির আইনি অনুমোদন ও তাদের পঠনপাঠন নিয়ে শুরু হয়েছে খোঁজখবর। এনিয়ে এবার কড়া মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি তুলে দেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করলেন বিজেপি সাংসদ। মাদ্রাসা রাখার দরকার কী, প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি।
বিজেপি সাংসদ বলেন, খুবই ভালো উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিজেপি সরকার না এলে এমন মনে হয় উদ্যোগ নেওয়া যেত না। মাদ্রাসা রাখার প্রয়োজন কী রয়েছে সেটা বুঝতে পারছি না। মাদ্রাসাতে কী হয়! ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কী তৈরি হয়? সাইন্টিস্ট তৈরি হয়? ওখানে মোল্লা তৈরি হয়। আমার মনে হয় মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তাই মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল-কলেজে পঠনপাঠন চালানো উচিত। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো দেখছিলাম, 'ভারত মাতা কী জয়' বলতে বলছে বাচ্চাটিকে, সে বলতে চাইছে না। 'বন্দে মাতরম' বলতে বলছে, বলছে বলব না। তাহলে কী শিক্ষা দেওয়া হয় ওখানে? পাকিস্তান, বাংলাদেশ কী হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছি এটার কোনও প্রয়োজন নেই।
রাজ্যের মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এনিয়ে বলেন, সরকারি মাদ্রাসা, বেসরকারি মাদ্রাসা, এত মাদ্রাসা কেন গজিয়ে উঠছে তা তো আমাদের আভ্য়ন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য জানা দরকার। সন্ত্রাসবাদীরা আছে কী নেই! আমরা তো বর্ধমান দেখেছি। অনেকেই বলে সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর ওগুলো। সেটা সত্যি কিনা দেখা। বদনাম দিয়ে তো লাভ নেই। সেইগুলো নীরিখ করা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
অন্যদিকে, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিরোধী দলে যখন ছিলাম তখনও এনিয়ে বলে এসেছি। আজ যে ৫৭১৩ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাসায় তাতে কতগুলে ছেলে তার সাহায্য পাচ্ছে তাতে দেখা দরকার। সেখান থেকে কতগুলো ছেলেমেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপি হচ্ছে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে। মাদ্রাগুলোতে মর্ডান এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে কিনা। কারণ আমরা চাই বাংলায় নতুন সরকার যে উন্নয়নের রাস্তা নিয়েছে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়রাও যোগ দিক।
এনিয়ে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বিজেপির এই বক্তব্যকে সমাজে অপ্রয়োজনীয় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা বলে মনে করেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে, হাই মাদ্রাসায় শুধু মুসলিমরা নয়,অনেক হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা করে এবং শিক্ষকরাও পড়ান। মাদ্রাসায় সাম্প্রদায়িক এলিমেন্ট তৈরি হলে তা যেমন নিষিদ্ধ করা উচিত,তেমনই আরএসএস বা বজরং দলের মতো সংগঠনগুলোর দিকেও নজর দেওয়া দরকার।
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