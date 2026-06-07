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  • /Jyotirmay Singh Mahato on Madrasa: ওখানে মোল্লা তৈরি হয়, বন্ধ করে দেওয়া উচিত, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ

Jyotirmay Singh Mahato on Madrasa: 'ওখানে মোল্লা তৈরি হয়, বন্ধ করে দেওয়া উচিত', মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ

Jyotirmay Singh Mahato on Madrasa: মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিরোধী দলে যখন ছিলাম তখনও এনিয়ে বলে এসেছি। মাদ্রাসায় কতগুলো ছেলেমেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপি হচ্ছে, টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে দেখা দরকার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:41 PM IST
Jyotirmay Singh Mahato on Madrasa: 'ওখানে মোল্লা তৈরি হয়, বন্ধ করে দেওয়া উচিত', মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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