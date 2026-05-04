Magrahat Paschim Assembly Election 2026 Result Update: ভাঙছে একের পর এক দুর্গ: ঝড়েও অক্ষত মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূলের লড়াকু নেতা শামিম
West Bengal Assembly Election 2026: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন মুখ শামিম আহমেদ। রাজ্য রাজনীতিতে কোনও বড় নাম নন শামিম ৷ তবে, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচিতি ভালোই ৷ বিগত বছরগুলিতে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলেছেন ৷
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগণা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র। এটি মগরাহাট-১ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ডায়মন্ড হারবার-১ ব্লকের নেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। এটি মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের অন্যতম। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র। টিকিট পেলেন না তিনবারের বিধায়ক মমতার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। আর এই কেন্দ্রের তৃণমূলের নতুন মুখ শামিম আহমেদ। রাজ্য রাজনীতিতে কোনও বড় নাম নন শামিম ৷ তবে, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচিতি ভালোই ৷ বিগত বছরগুলিতে এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলেছেন ৷
স্টেটাস: মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম রাউন্ডের শেষে এগিয়ে তৃণমূলের শামিম আহমেদ 3729 ভোটে এগিয়ে
ইতিহাস
তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সাল থেকে এই আসন পায়। গিয়াসউদ্দিন মোল্লা তাদের প্রার্থী হন।
গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ২০১১ সালে সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন বিধায়ক আবুল হাসনাতকে ১১,৯৭০ ভোটে পরাজিত করে । ২০২৪ সালে তিনি বিজেপির ধুরজটি সাহাকে পরাজিত করেন।
লোকসভা নির্বাচনেও মগরাহাট পশ্চিমে তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য সমানভাবে স্পষ্ট। ২০১৯ সালে বিজেপি তৃণমূলের থেকে ৫১,০৯১ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ৫৭,০০১ ভোটে পিছিয়ে ছিল।
আজকের লড়াই
মোঃ শামিম আহমেদ মোল্লা — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) (প্রধান মুখ)
গৌরসুন্দর ঘোষ — বিজেপি (BJP)
আব্দুল মজিদ হালদার — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
এছাড়া
গোরা জমাদার — এসইউসিআই (SUCI)
মোঃ আবু সিদ্দিক লস্কর — এজেইউপি (AJUP)
আব্দুল আজিজ আল হাসান — এআইএসএফ (AISF)
আমির হোসেন সরদার — নির্দল (IND)
উজ্জ্বল রায় — নির্দল (IND)
গৌতম হালদার — নির্দল (IND)
পার্থ পুলে — নির্দল (IND)
বিশ্বজিৎ প্রামাণিক — নির্দল (IND)
সাজ্জাত মীর — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)
যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডায়মন্ড হারবার এবং বারুইপুরের সাথে সংযোগকারী স্থানীয় রাস্তা রয়েছে। ডায়মন্ড হারবার রোড ও অন্যান্য শহরতলি রুটের মাধ্যমে সড়কপথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। রেলপথের ক্ষেত্রে শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লাইনের মগরাহাট রেল স্টেশন। এছাড়া ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর ও কলকাতায় যাতায়াতের জন্য নিয়মিত বাস পরিষেবা রয়েছে।
নিকটবর্তী শহরগুলির মধ্যে মহকুমা সদর ডায়মন্ড হারবার প্রায় ১৫ কিমি, জেলা সদর আলিপুর প্রায় ৩৫ কিমি এবং রাজ্য রাজধানী কলকাতা প্রায় ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
টানা সাতটি নির্বাচনি সাফল্যে (তিনটি বিধানসভা এবং চারটি লোকসভা) তৃণমূল কংগ্রেস মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রটিকে তাদের দুর্গে পরিণত করেছে।
