Mahestala Incident: কাজ থেকে ফিরে ঘর খুলতেই আঁত্কে উঠলেন স্ত্রী, যাকে একটু আগেই চা খাইয়ে গেলেন সে কিনা...

Mahestala Incident: কাজ থেকে ফিরে ঘর খুলতেই আঁত্কে উঠলেন স্ত্রী, যাকে একটু আগেই চা খাইয়ে গেলেন সে কিনা...
অশোক মান্না: এই বয়সে এমন কাণ্ড যে মানুষটা করবেন তা ভাবতেই পারছেন না প্রতিবেশীরা। রোজকার মতো সকালে জল আনতে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির অনেক কাজও করেছিলেন। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভয়ংকর কাণ্ড। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল শ্যামল নন্দীর দেহ। শ্যামলবাবু মহেশতলা পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তপুর খালপাড় এলাকার বাসিন্দা।
শ্যামলবাবুর বয়স প্রায় ৬০ বছর। বেশ কয়েক রকমের শারীরিক অসুস্থতা তাঁর ছিল। খালপাড়ের ঘরে স্ত্রী দীপার সঙ্গে থাকতেন। অসুস্থ থাকার কারণে কাজে যেতে পারতেন না। বেশকিছুদিন ধরে ঘরেই থাকতেন। স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে বাইরে কাজ করতেন দীপা নন্দী। শনিবার তিনি কাজে বেরিয়ে যান।
এদিকে, কাজ থেকে ফিরে দীপা নন্দী দেখেন ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে দেখেন, শ্যামলবাবু সিলিংয়ের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। তাঁর চিত্কারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারাই থানায় খবর দেন। পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই শ্য়ামলবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।
স্ত্রী দীপা নন্দী বলেন, উনি ডিউটিতে যাননি। বাড়িতেই রয়েছেন। শরীর খারাপ। সকালে উঠে আমি চা করে দিলাম, খেল। জল তুলল। এবার আমি কাজে গেলাম। কাজ থেকে এসে দেখি দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি ভয়ংকর কাণ্ড।
