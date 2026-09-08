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মহেশতলায় ভয়ংকর ঘটনা! চলন্ত ট্রেন থেকে ৩৫-র যুবতী... পরিচয়ের খোঁজে পুলিস

Maheshtala train accident: গোটা ঘটনায় রহস্য ছড়িয়েছে! কীভাবে ঘটল এই ঘটনা। তদন্তে নেমেছে পুলিস। নিছকই একটি দুর্ঘটনা, নাকি অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তিনি নীচে পড়ে যান, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, চলন্ত ট্রেন থেকে কি ঝাঁপ দেন ওই যুবতী? সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে রেল পুলিস।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:25 PM IST
মহেশতলায় ভয়ংকর ঘটনা! চলন্ত ট্রেন থেকে ৩৫-র যুবতী... পরিচয়ের খোঁজে পুলিস

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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