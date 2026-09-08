/মহেশতলায় ভয়ংকর ঘটনা! চলন্ত ট্রেন থেকে ৩৫-র যুবতী... পরিচয়ের খোঁজে পুলিস

অশোক মান্না: মহেশতলায় ভয়ংকর ঘটনা! চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবতীর মৃত্যু। পরিচয় জানার চেষ্টা পুলিসের। মহেশতলায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবতীর। মঙ্গলবার দুপুরে বজবজ-শিয়ালদা শাখায় শিয়ালদা থেকে বজবজগামী একটি ট্রেন থেকে নিশ্চিন্তপুর ১১ নম্বর রেল ক্রসিংয়ের কাছে ওই যুবতী পড়ে যান বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দ্রুত মহেশতলা থানার পুলিস ও রেল পুলিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে রেল পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবতীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। সেই মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মৃত যুবতীর পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, যুবতী দুর্ঘটনাবশত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এদিন তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় মহেশতলা থানা এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে শিয়ালদা-বজবজ শাখা লাইনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিস সূত্রের খবর, মৃত যুবতীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে শিয়ালদা থেকে বজবজগামী একটি ডাউন ট্রেন যখন নিশ্চিন্তপুর ১১ নম্বর রেল ক্রসিংয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, ঠিক সেই সময় ওই যুবতী হুট করে চলন্ত ট্রেন থেকে নীচে পড়ে যান।
তীব্র গতিতে থাকা ট্রেন থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ার ফলে মারাত্মক আঘাত পান ওই যুবতী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। চোখের সামনে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে দ্রুত ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা খবর দেন মহেশতলা থানা ও রেল পুলিসকে। খবর পেয়ে রেল পুলিস ও মহেশতলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।
তদন্তে নেমে পুলিস জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মৃত যুবতীর নাম বা পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিস জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ওই মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মৃতার পরিচয় জানার প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মোবাইলের কল লিস্ট এবং সিম কার্ডের তথ্য খতিয়ে দেখে তাঁর পরিবার বা পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।
ঘটনাটি ঘিরে ইতিম্যধ্যেই একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে ওই যুবতী ট্রেন থেকে নীচে পড়ে গেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি নিছকই একটি দুর্ঘটনা, নাকি ট্রেনের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে তিনি নীচে পড়ে যান, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে— সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে রেল পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ও যুবতীর পরিচয় উদ্ধার হলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে।
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