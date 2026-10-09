/মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিয়োর স্মৃতিতেই আবেগের শিকড়! পিতৃপক্ষের আবহে নস্টালজিয়ায় মজল বাঙালি

প্রদ্যুত দাস: পুজো আসছে। আসছে মহালয়া। আর বাঙালির কাছে মহালয়া মানেই তো রেডিয়ো। সেই রেডিয়োর টান জলপাইগুড়িতে আজও অমলিন। মহালয়া মানেই ভোরের আলো ফোটার আগে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'।
"মহিষাসুরমর্দিনী"
মহালয়া মানেই ভোরের আলো ফোটার আগে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে "মহিষাসুরমর্দিনী"। প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক না কেন, রেডিয়োতে মহালয়া শোনার অনুভূতি একেবারেই অন্যরকম। জলপাইগুড়ির কদমতলা এলাকার এক প্রাচীন দোকানে আজও সেই আবেগের ছোঁয়া মেলে। গৌতমবাবু প্রায় কয়েক দশক ধরে রেডিয়ো সারাই করে আসছেন। মোবাইল, টিভি, ইন্টারনেটের যুগেও তিনি এখনও নেশার টানে রেডিয়ো নিয়েই ব্যস্ত।
মহালয়ার প্রাক্কালে
প্রতি বছর মহালয়ার আগেই তাঁর দোকানে ভিড় বাড়ে। পুরোনো রেডিওকে নতুন করে সচল করার জন্য ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে।
অনেকের বাড়িতে এখনও দাদু-ঠাকুমার স্মৃতির রেডিও সাজানো থাকে। মহালয়ার প্রাক্কালে সেই রেডিয়ো বাজানোর আনন্দ আলাদা। তাই মানুষ নতুন যন্ত্রে নয়, বরং পুরোনো রেডিয়োতেই খোঁজে ভক্তির সুর।
'মহালয়া মানেই রেডিয়ো'
গৌতমবাবু বলেছেন, “মহালয়া মানেই রেডিয়ো। যতই মোবাইল বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আসুক, রেডিয়োর কদর শেষ হবে না।” তাঁর দোকানে আজও মেরামত হয় বিভিন্ন কোম্পানির বিরল সব রেডিয়ো। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত। আজও তিনি পেশার পাশাপাশি একপ্রকার নেশার টানে রেডিয়ো সারাই করে চলছেন। এই আবেগ আর স্মৃতিই জলপাইগুড়িতে রেডিয়োর কদর অটুট রেখেছে। মহালয়ার প্রাক্কালে তাই রেডিয়োর টান যেন বাঙালির শিকড়ে ফিরে যাওয়ার এক সেতুবন্ধন।
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