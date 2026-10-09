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মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিয়োর স্মৃতিতেই আবেগের শিকড়! পিতৃপক্ষের আবহে নস্টালজিয়ায় মজল বাঙালি

Radio Listening on Mahalaya 2026: আজও তাঁর দোকানে মেরামত হয় বিভিন্ন কোম্পানির বিরল সব রেডিয়ো। আজও তিনি পেশার পাশাপাশি একরকম নেশার টানেই রেডিয়ো সারাই করেন। এই আবেগ আর স্মৃতিই জলপাইগুড়িতে রেডিয়োর কদর অটুট রেখেছে। মহালয়ার প্রাক্কালে তাই রেডিয়োর টান যেন বাঙালির শিকড়ে ফেরার সেতু।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 09, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 03:12 PM IST
মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিয়োর স্মৃতিতেই আবেগের শিকড়! পিতৃপক্ষের আবহে নস্টালজিয়ায় মজল বাঙালি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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