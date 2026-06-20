Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ মহুয়ার, বড়সড় মামলা করতে চলেছেন বিক্ষুব্ধরা

বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ মহুয়ার, বড়সড় মামলা করতে চলেছেন বিক্ষুব্ধরা

Mahua Moitra:শতাব্দী রায় বলেন, উনি যা বলছেন তা বিনা প্রমাণে বলছেন। ওঁকে প্রমাণ করতে হবে এতবড় মিথ্যে উনি কীভাবে বলতে পারছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 21, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:05 AM IST
বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ মহুয়ার, বড়সড় মামলা করতে চলেছেন বিক্ষুব্ধরা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিনা টিকিটের যাত্রীদের ফাইন এবার একলাফে ডবল, হকারদের জন্যও নয়া ফরমান রেলের
India Rail1 hr ago
2
Yoga Day 20263 hrs ago
3
modi in bengal2:34 PM IST
4
algeria2:21 PM IST
5
Maharashtra1:46 PM IST