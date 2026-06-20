/বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ মহুয়ার, বড়সড় মামলা করতে চলেছেন বিক্ষুব্ধরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বিধানসভা ও লোকসভায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ক বিরোধী শিবিরে যোগ গিয়েছেন। অন্যদিকে লোকসভায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন ২০ সাংসদ। এনিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মহুয়া মৈত্র। বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুললেন মহুয়া। পাশাপাশি বিদ্রোহী সাংসদদের অন্য দলে যোগ দেওয়া অসাংবিধানিক বলে বন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ। পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছেন বিদ্রোহীরা।
সংবাদমাধ্যমে মহুয়া মৈত্র বলেন, অষ্টম সিডিউলের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে মার্জার একমাত্র হতে পারে যখন ওরিজিনাল পার্টির দুই তৃতীয়াংশ যদি মার্জ হয় তাহলে মার্জার হতে পারে। সব কমিটির দুই তৃতীয়াংশ, ওয়ার্কিং কমিটির দুই তৃতীয়াংশ যদি মার্জ হয় তাহলে হবে। সেটা কি হয়েছে? তাই ওদের কাছে ২০ জন থাকুক বা ২৫ জন থাকুক ওরা আসলে জিরো।
এনিয়ে বিক্ষুব্ধ সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, উনি যা বলছেন তা বিনা প্রমাণে বলছেন। ওঁকে প্রমাণ করতে হবে এতবড় মিথ্যে উনি কীভাবে বলতে পারছেন। এবার বলছি, আমি বা আমরা কেউ এতদিন ওঁর নামে বলিনি। কারণ আমরা এতটা নীচে নামতে চাইনি। উনি যখন মিথ্যে বলছেন তখন ওঁর মিথ্যেগুলো মনে করিয়ে দিই! উনি যে টাকা নিয়ে পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সেটি প্রমাণিত, আমাদেরটা প্রমাণিত নয়। উনি পাসওয়ার্ড দেশের বাইরে চালান করেছিলেন সেটা প্রামাণিত, আমাদেরটা প্রমাণিত নয়। উনি হিরা নন্দানির টাকায় বাড়ি রেনোভেট করেছিলেন, সেটা প্রামাণিত। আমাদেরটা নয়।
অন্যদিকে, মহুয়ার দাবি নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, যিনি এসব প্রশ্ন করছেন তাঁকে লোকসাভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল দেশের সুরক্ষা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। দেশবাসী সেটা ভোলেনি। তিনি কোথায় কী করেছেন, কার সংসার ভেঙেছেন, তিনি কোন লেভেলে গিয়ে খেলেন সেটাকে রাজনীতি বলে নাকি নোংরামি বলে! টিভিতে বলছে, একটা অ্যামাউন্ট বলছে, ও জানল কী করে? ওকে অফার করা হয়েছিল নাকি! নাকি ও নিয়েছে। আমি তো বলতে পারি ও নিয়েছে। এ ধরনের অনৈতিক কথাবার্ত যে বলছে তার বিরুদ্ধে অনেক বড় রকমের মামলা হবে। ও মিথ্যে বলছে। কোনও রকম কোনওরকম অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয় নেই তা আমরা প্রমাণ করে দেব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)