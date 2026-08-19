/বারবার সমন উপেক্ষা, অবশেষে কড়া পদক্ষেপ! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে জারি এবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট

অনুপ কুমার দাস: গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করল কৃষ্ণনগর জেলা আদালত। কৃষ্ণনগরের ৩ নম্বর আদালতের বিচারক দিব্যেন্দু দাস এই নির্দেশ দিয়েছেন। কেন এই নির্দেশ? আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য, ভারতীয় সেনা ও জওয়ানদের অপমান এবং মুসলিম নারীদের হিজাব, বোরখা ও তুলসীমালা পরা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মামলায় বারবার সমন পাঠানো হলেও মহুয়া মৈত্র সশরীরে হাজির হননি। তাই নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই আদালতে অনুপস্থিত থাকার কারণে বিচারক এই নির্দেশ দেন।
কৃষ্ণনগরের নাজিরাপাড়া এলাকার বাসিন্দা চয়ন নন্দী এবং ঘূর্ণির ৬ জন মহিলা মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া ও সম্মানহানির অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মহুয়া মৈত্রর করা মন্তব্য সেনা বাহিনীর প্রতি চরম অসম্মানজনক বলে অভিযোগে বলা হয়। মামলাকারীর আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস জানান, এর আগে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ২২৪ ধারা মেনে বারবার সমন পাঠিয়ে সাংসদকে সশরীরে হাজির হতে বলা হয়েছিল। মহুয়া মৈত্রের পক্ষ থেকে আদালতে না এসে আবেদন জানানো হলেও, বিচারক জানান সশরীরে হাজির হওয়ার পরেই সেই আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব।
কৃষ্ণনগরের স্থানীয় জেলা পুলিস প্রধান (SP) জানিয়েছেন, মামলাটির আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই আদালতের নির্দেশ মেনে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) একাধিক ধারায় সাংসদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের হয়েছে-- মহিলার শালীনতাহানি ও অপমান (ধারা ৭৯), বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতা ও গোলমাল সৃষ্টি (ধারা ১৯৬), ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া (ধারা ২৯৯), ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া (ধারা ৩৫১), বিতর্কিত বা ঘৃণাসূচক ভাষণ দেওয়া (ধারা ৩৫৩(২)।
উল্লেখ্য, এর আগে অন্য একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ মেনে নদিয়ার হোগলবেড়িয়া থানায় হাজিরা দিতে যান মহুয়া মৈত্র। তারপর তিনি কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউসে রাত কাটান। সেখানে তাঁকে ঘর ছেড়ে দিতে বলা হয় এবং বাইরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায় ও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তোলে বলে অভিযোগ। সার্কিট হাউসে নিজের হেনস্থার কথা জানিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো প্রকাশ করেন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছেও চিঠি পাঠান। তবে পরপর নানা আইনি জট ও বিতর্কের মধ্যে আদালতের এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ফলে তৃণমূল সাংসদকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল।
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