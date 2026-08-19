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বারবার সমন উপেক্ষা, অবশেষে কড়া পদক্ষেপ! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে জারি এবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট

Mahua Moitra Arrest Warrant: কোর্টে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল মহুয়া মৈত্রর। কিন্তু গরহাজির ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। সেই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:51 PM IST
বারবার সমন উপেক্ষা, অবশেষে কড়া পদক্ষেপ! মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে জারি এবার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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