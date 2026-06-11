Mahua Moitra: 'মমতার জন্যই প্রথম টিকিট পেয়েছিলেন,কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন', অভিষেকের হয়ে ব্যাট ধরলেন মহুয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বছরের পর বছর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন'। পরিবারতন্ত্র বিতর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তবে কেরিয়ারে শুরুতে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের সুবিধা পেয়েছিলেন অভিষেক, তা অবশ্য স্বীকার করেছেন তিনি।
মহুয়া বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি ২০১৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো হওয়ার কারণে প্রথম টিকিট পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে কি তিনি তিনবার নির্বাচিত হননি? দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাংগঠনিক কাজ করেননি? সারা রাজ্য ঘুরে সংগঠন তৈরি করেননি? হ্যাঁ, করেছেন। তিনি গত ১২ বছর ধরে রাজনীতিতে আছেন এবং নিজের পরিশ্রমে এই জায়গায় পৌঁছেছেন'।
তৃণমূলে ডামাডোল। বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন দলের ৬০ বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক। মহুয়া বলেন, 'যদি এই ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে কারও অভিষেককে নিয়ে সমস্যা থেকে থাকত, তবে তাঁরা ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে দল ছাড়লেন না কেন? কেন বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিজেপির টিকিটে জিতে এলেন না'?
এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী, সেই শুভেন্দু অধিকারীও কিন্তু একসময়ে তৃণমূলে ছিলেন। পরে দলবদল করে যোগ দেন বিজেপিতে। সেই প্রসঙ্গ টেনে মহুয়ার আরও বক্তব্য, 'আমিও বিদ্রোহী হয়ে শুভেন্দুর মতো করতে পারতাম। শুভেন্দু বলেছিলেন, আমি দলের পরবর্তী প্রধান হতে চাই। কিন্তু অভিষেক যতদিন আছেন,আমি সেই জায়গা পাব না। তাই আমি দল ছাড়ছি, বিজেপিতে যাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্তত একটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক অবস্থান ছিল।
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