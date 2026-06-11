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  • /Mahua Moitra: মমতার জন্যই প্রথম টিকিট পেয়েছিলেন,কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন, অভিষেকের হয়ে ব্যাট ধরলেন মহুয়া

Mahua Moitra: 'মমতার জন্যই প্রথম টিকিট পেয়েছিলেন,কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন', অভিষেকের হয়ে ব্যাট ধরলেন মহুয়া

Mahua Moitra  'যদি এই ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে কারও অভিষেককে নিয়ে সমস্যা থেকে থাকত, তবে তাঁরা ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে দল ছাড়লেন না কেন? কেন বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিজেপির টিকিটে জিতে এলেন না'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:57 PM IST
Mahua Moitra: 'মমতার জন্যই প্রথম টিকিট পেয়েছিলেন,কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন', অভিষেকের হয়ে ব্যাট ধরলেন মহুয়া
Image Credit: অভিষেকের হয়ে ব্যাট ধরলেন মহুয়া

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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