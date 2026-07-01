'রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়', মহুয়ার উপর ডিম-হামলায় কড়া প্রতিক্রিয়া অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাদ গেলেন না মহুয়া মৈত্রও। এবার 'ডিম থেরাপি'র মুখে পড়লেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যাঁরা আজ ক্ষমতার জোরে বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত - ক্ষমতার পালাবদল খুব দ্রুত ঘটে যেতে পারে'।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, 'মহুয়া মৈত্রর উপর হামলার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি। আদালত যেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিল,সেখানে পুলিশের এই নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটাই কি তবে পরিবর্তনের চেহারা? তাঁর মতে, কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি মাথা নত না করেন, তাহলে তাঁকে হেনস্থা করা শক্তির প্রকাশ নয়, বরং তা নিরাপত্তাহীনতা ও কাপুরুষতার পরিচয়'।
ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া কালীগঞ্জে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় বিধায়ক লিফা আহমেদ এখন কলকাতায়। আজ, সোমবার কালীগঞ্জে তাঁর বাড়িতে কর্মীসভা ছিল তৃণমূলের। সেই বৈঠকের মাঝেই আক্রান্ত হন মহুয়া। বিধায়কের বাড়ি ঘিরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালো পতাকা হাতে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। শুরু ডিম বৃষ্টিও।
দোতলার জানলা থেকে ফেসবুকে লাইভে গোটা ঘটনাটি দেখান মহুয়া। তিনি বলেন, 'জানলা দিয়ে আমায় ডিম ছুঁড়েছে। দেখুন, পুলিস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি চাই সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা দেখুক'।
এই প্রথম নয়। মহুয়াকে লক্ষ্যে ডিম ছোঁড়ার চেষ্টা হয়েছিল আগেও। কবে? ১৩ জুন। সেদিন কৃষ্ণনগর আদালতে হাজিরা দেওয়া কথা ছিল সাংসদের। খবর পেয়েই ডিম নিয়ে আদালত চত্বরে হাজির হন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা। কিন্তু আদালতে যাননি তৃণমূল সাংসদ। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'আপনাদের মুখ দেখা যাচ্ছে আর আমি তো FIR করব। দরকারে হাইকোর্টে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট করব। আর আপনারা ডিম নিয়ে হিরোইন সেজেছিলেন। আপনাদের কিন্তু তিন বছর কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। কোনও বিজেপির দাদা বাঁচাবে না'।
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