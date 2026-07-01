Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, মহুয়ার উপর ডিম-হামলায় কড়া প্রতিক্রিয়া অভিষেকের

'রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়', মহুয়ার উপর ডিম-হামলায় কড়া প্রতিক্রিয়া অভিষেকের

Abhishek Banerjee:  'এটাই কি তবে পরিবর্তনের চেহারা? তাঁর মতে, কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি মাথা নত না করেন, তাহলে তাঁকে হেনস্থা করা শক্তির প্রকাশ নয়, বরং তা নিরাপত্তাহীনতা ও কাপুরুষতার পরিচয়'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:55 PM IST
'রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়', মহুয়ার উপর ডিম-হামলায় কড়া প্রতিক্রিয়া অভিষেকের
Image Credit: মহুয়ার উপর ডিম-হামলা কড়া প্রতিক্রিয়া অভিষেকেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪ বছর পর ফের চালু উত্‍সশ্রী পোর্টাল! শিক্ষকদের বদলি নিয়ে এবার বড় ঘোষণা রাজ্যের
Teacher Transfer West Bengal1 hr ago
2
Michael Olise2 hrs ago
3
Round of 323 hrs ago
4
Mamat Banerjee3 hrs ago
5
Zaynich3 hrs ago