'পুলিসের সামনেই ওরা...', কর্মিসভায় ফের 'ডিম থেরাপি'র শিকার মহুয়া!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: ফের 'ডিম থেরাপি'র শিকার মহুয়া মৈত্র। নদীয়া তেহট্টে দলের কর্মিসভায় যেতেই বিক্ষোভে মুখে পড়তে হল কৃষ্ণনগরের সাংসদকে। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিসি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বিজেপিরা বাইরে থেকে পরিকল্পনা করে, পুলিসের সামনে ডিম ছুঁড়ল'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। দিল্লিতে যখন বিদ্রোহী ঘাসফুলের প্রতীকে জেতা সাংসদদের একটা বড় অংশ, তখন মহুয়া কিন্ত রয়ে গিয়েছে মমতার সঙ্গে। এদিন নদিয়া তেহট্টে কালীঘাট তৃণমূলে কর্মিসভা। অভিযোগ, মহুয়া সেই সভাতে পৌঁছতেই শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। সাংসদকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়।
এই ঘটনার পর ফেসবুক লাইবে আসেন মহুয়া। অভিযোগ, 'বিজেপিরা ডিম ছুঁড়ল পুলিসের মদতে। পুলিসি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বিজেপিরা বাইরে পরিকল্পনা করে, পুলিসের সামনে ডিম ছুঁড়ল'। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙা যাবে না। ওরা ভেবেছে ঝামেলা করলে আর মিটিং হবে না। মিটিং হবেই'।
এর আগে, নদিয়ার কালীগঞ্জে ডিম থেরাপির মুখে পড়তে হয়েছিল মহুয়াকে। উঠেছিল চোর চোর স্লোগান! সেদিন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদের বাড়িতে কর্মিসভা ছিল। সেই বৈঠকের মাঝেই আক্রান্ত হন মহুয়া। বিধায়কের বাড়ি ঘিরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালো পতাকা হাতে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। শুরু ডিম বৃষ্টিও।
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