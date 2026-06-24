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মুখ্যমন্ত্রীর ঢালাও প্রশংসা মহুয়ার মুখে! তৃণমূল সাংসদ কেন 'শুভেন্দুর সঙ্গে' তাঁর 'আবেগঘন সম্পর্কে'র কথা বললেন?

Mahua Moitra on Suvendu Adhikar: এর আগেও এক সাক্ষাৎকারে মহুয়া বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো যাঁরা খোলাখুলিভাবে দল ছাড়েন, তিনি তাঁদের সম্মান করেন। তবে যাঁরা দলে থেকে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে। 

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:14 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর ঢালাও প্রশংসা মহুয়ার মুখে! তৃণমূল সাংসদ কেন 'শুভেন্দুর সঙ্গে' তাঁর 'আবেগঘন সম্পর্কে'র কথা বললেন?
Image Credit: ২০২০ সালের কোন ঘটনার প্রসঙ্গ টানলেন মহুয়া মৈত্র? Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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