মুখ্যমন্ত্রীর ঢালাও প্রশংসা মহুয়ার মুখে! তৃণমূল সাংসদ কেন 'শুভেন্দুর সঙ্গে' তাঁর 'আবেগঘন সম্পর্কে'র কথা বললেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছ। ২০২০ সালের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে শুভেন্দুর সঙ্গে কাটানো দিনগুলির কথা মনে করে এই নেত্রী জানিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিনগুলিতে শুভেন্দু তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও বিখ্যাত এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহুয়া বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো যাঁরা খোলাখুলিভাবে দল ছাড়েন, তিনি তাঁদের সম্মান করেন। তবে যাঁরা দলে থেকে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে। এবার ফের তাঁর মুখে শুভেন্দুর প্রশংসা।
সাক্ষাৎকারে মহুয়া
বিখ্যাত একটি সংবাদসংস্থায় দেওয়া বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র তাঁর এই অনুভূতির কথা বলেছেন। জানান, শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আজও এক 'ইমোশনাল কানেকশন' বা আবেগঘন সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি তাঁর। মহুয়া যোগ করেন, ২০২০ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে তৃণমূলে শুভেন্দুর রাজনৈতিক অবস্থান খুবই বড় ছিল, তৃণমূলে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।
স্মৃতিচারণায় মহুয়া
মহুয়া মৈত্র বলেন, 'ব্যক্তিগত স্তরের কথা যদি বলি, তবে শুভেন্দুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। উনি যখন তৃণমূলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তখন আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।' নিজের রাজনৈতিক সফরের শুরুর দিনগুলির কথা মনে করে তিনি বলেন, একবার যখন তিনি লোকসভার টিকিট পাননি এবং ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তখন শুভেন্দু তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মহুয়া জানান, যেহেতু এখন তাঁরা দুজনে দুটি আলাদা দলে রয়েছেন, তাই তাঁদের মধ্যে কথা কম হয়, তবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে।
শুভেন্দুকে সম্মান
প্রসঙ্গত, এর আগেও এক সাক্ষাৎকারে মহুয়া বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীর মতো যাঁরা খোলাখুলিভাবে দল ছাড়েন, তিনি তাঁদের সম্মান করেন। তবে যাঁরা দলে থেকে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে।
মহুয়াও কি বিদ্রোহী?
মহুয়া মৈত্র শুভেন্দুর প্রশংসা এমন এক সময়ে করলেন যখন দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছে। বিদ্রোহী সাংসদরা বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA)-র পাশে দাঁড়িয়েছেন এখন। এই রকম একটা আবহে মহুয়ার মুখে শুভেন্দুর প্রশংসার পরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, মহুয়া মৈত্রও কি তাহলে এবার বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিলেন বলে? তিনিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছাড়বেন?
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