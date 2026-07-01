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এবার 'ডিম থেরাপি'র মুখে মহুয়া! 'পুলিস জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে', ফেসবুক লাইভে সরব তৃণমূল সাংসদ

Mahua Moitra: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের দেখলেই ডিম ছোঁড়া হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সেই তালিকায় নাম উঠল মহুয়ারও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:28 PM IST
এবার 'ডিম থেরাপি'র মুখে মহুয়া! 'পুলিস জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে', ফেসবুক লাইভে সরব তৃণমূল সাংসদ
Image Credit: মহুয়াকে &#039;ডিম থেরাপি&#039;Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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