এবার 'ডিম থেরাপি'র মুখে মহুয়া! 'পুলিস জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে', ফেসবুক লাইভে সরব তৃণমূল সাংসদ

অনুপ দাস: এবার জনরোষের শিকার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। 'ডিম থেরাপি', চোর চোর স্লোগান! ফেসবুক লাইভে সরব কৃষ্ণনগরের সাংসদ। তুমুল উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ার কালীগঞ্জ।
পালাবদলের পর রাজ্যে ডিম এখন রীতিমতো ট্রেডিং। শুরুটা হয়েছিল সোনারপুরে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে দিয়েই। তারপর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের দেখলেই ডিম ছোঁড়া হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সেই তালিকায় নাম উঠল মহুয়ারও।
জানা গিয়েছে, বিধায়ক আলিফা আহমেদ এখন কলকাতায়। আজ, সোমবার কালীগঞ্জে তাঁর বাড়িতে কর্মীসভা ছিল তৃণমূলের। সেই বৈঠকের মাঝেই আক্রান্ত হন মহুয়া। বিধায়কের বাড়ি ঘিরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালো পতাকা হাতে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। শুরু ডিম বৃষ্টিও।
এদিকে দোতলার জানলা থেকে ফেসবুকে লাইভে গোটা ঘটনাটি দেখান মহুয়া। তিনি বলেন, জানলা দিয়ে আমায় ডিম ছুঁড়েছে। দেখুন, পুলিস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি চাই সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা দেখুক'।
এই প্রথম নয়। মহুয়াকে লক্ষ্যে ডিম ছোঁড়ার চেষ্টা হয়েছিল আগেও। কবে? ১৩ জুন। সেদিন কৃষ্ণমগর আদালতে হাজিরা দেওয়া কথা ছিল সাংসদের। খবর পেয়েই ডিম নিয়ে আদালত চত্বরে হাজির হন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা। কিন্তু আদালতে যাননি তৃণমূল সাংসদ। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'আপনাদের মুখ দেখা যাচ্ছে আর আমি তো FIR করব। দরকারে হাইকোর্টে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট করব। আর আপনারা ডিম নিয়ে হিরোইন সেজেছিলেন। আপনাদের কিন্তু তিন বছর কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। কোনও বিজেপির দাদা বাঁচাবে না'।
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