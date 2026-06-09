/Mahua Moitra: শাহের ডাকে দিল্লি গিয়ে এসব কী? একটু লজ্জা পান, মেরুদণ্ডটা সোজা রাখুন: চাঁচাছোলা মহুয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৯৮ সালে দল গঠনের পর থেকে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকটের মুখে তৃণমূল। লোকসভার ২৮ তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২০ বিদ্রোহী সাংসদ। লোকসভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে তাঁরা এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। এই বিদ্রোহের আবহে বহরমপুরের সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের ভূমিকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সমর্থন করার অভিযোগে ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।
বিতর্কের সূত্রপাত কোথা থেকে?
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের বর্তমান সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছিলেন। তবে দলের সুপ্রিমোর এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন ইউসুফ পাঠান। সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচনে লড়ে সংসদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের এখনও অনেক দেরি। তাই তিনি চেয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান পদত্যাগ করুক।
যাতে বহরমপুর আসনে উপনির্বাচন হলে তিনি সেখান থেকে সাংসদ হয়ে সংসদে পৌঁছাতে পারেন। ইউসুফের কাছে তাই পদত্যাগের অনুরোধ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুরোধ ইউসুফ পাঠান ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। এরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আমন্ত্রণে ইউসুফ পাঠান তত্ক্ষণাত্ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই খবর সামনে আসতেই তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভের আগুন আরও বাড়িয়ে দেয়।
ক্ষুব্ধ মহুয়া মৈত্র
এই পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন মহুয়া মৈত্র। ইউসুফ পাঠানের তড়িঘড়ি দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে মহুয়া তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আপনি দিল্লিতে ছুটে যাচ্ছেন কারণ অমিত শাহ আপনাকে ডেকেছেন? একটু সাহস দেখান। আপনি ভারতের হয়ে খেলেছেন। আমাদের জেলা আপনাকে বিপুল ব্যবধানে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। একটু লজ্জা আর মেরুদণ্ড থাকা উচিত।' এখানেই শেষ নয়, বিধানসভা দখলকারী বিদ্রোহী বিধায়কদেরও রেয়াত করেননি মহুয়া। তাঁদের 'অপদার্থ নেতা' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এই নেতারা শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমার ওপর ভর করেই রাজনৈতিকভাবে টিকে আছেন।'
বহরমপুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন ইউসুফ পাঠান। তৃণমূলের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ বহরমপুর আসনটি দলের ঝুলিতে পুরেছিলেন। প্রায় ৫০ থেকে ৫২ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত এই কেন্দ্রটিকে তৃণমূলের অন্যতম নিরাপদ আসন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। আর সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এই আসনটি বেছে নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।
কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের সিংহভাগ সাংসদের বিদ্রোহ এবং ইউসুফ পাঠানের এই অবস্থান বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করল। এখন দেখার, এই গভীর সংকট থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কীভাবে নিজেদের পুনরুদ্ধার করে।
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