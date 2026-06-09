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Mahua Moitra: শাহের ডাকে দিল্লি গিয়ে এসব কী? একটু লজ্জা পান, মেরুদণ্ডটা সোজা রাখুন: চাঁচাছোলা মহুয়া

Mahua Moitra: বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের পদত্যাগ করা নিয়ে দলে তীব্র বিতর্ক । অমিত শাহের আমন্ত্রণে ইউসুফ পাঠানের দিল্লি যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মহুয়া মৈত্র। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মহুয়া বিদ্রোহী নেতাদের তীব্র আক্রমণ করতে ছাড়েননি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:02 PM IST
Mahua Moitra: শাহের ডাকে দিল্লি গিয়ে এসব কী? একটু লজ্জা পান, মেরুদণ্ডটা সোজা রাখুন: চাঁচাছোলা মহুয়া

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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