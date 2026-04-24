  • Howrah Bali doctor murder: ফস্টিনস্টির ফল? কাটারির কোপে চিকিত্‍সককে খুন পরিচারিকার, রক্তে ভাসল ফ্ল্যাট

ভোটের মাঝেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড। চিকিত্‍সককে খুন করে আত্মসমপর্ণ করলেন পরিচারিকা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শোরগোল হাওড়ার বালিতে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 24, 2026, 04:29 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মাঝেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড। চিকিত্‍সককে খুন করে আত্মসমপর্ণ করলেন পরিচারিকা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শোরগোল হাওড়ার বালিতে।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম রামকৃষ্ণ চালকি। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।  বালির জিটি রোডের বালি গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই ওই চিকিত্‍সকের ফ্ল্যাটে পরিচারিকার কাজ করতেন তপতী ওরফে ফুলি।   আজ, বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন রামকৃষ্ণ। পরিচারিকা ফুলিই থানায় খবর দেন। এরপর যখন পুলিস আসে, তখন আত্মসমপর্ণ করেন তিনি। ওই যুবতী জানিয়েছেন, কাটারি দিয়ে বাড়ির মালিক নাকি তিনিই খুন করেছেন।

ফ্ল্য়াটে একাই থাকতেন ওই চিকিত্‍সক।  পরিবারের  দাবি,  পরিচারিকার সঙ্গে রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। ঘনিষ্ঠতার পর ওই চিকিত্‍সককে ফুলি ব্ল্য়াকমেইল করতেন বলে অভিযোগ। অবৈধ সম্পর্কের কারণেই কি খুন? অপরাধ স্বীকার করলেও খুনের কারণ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি ফুলি। তাঁর  বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিস। আজ, বৃহস্পতিবারই ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর।

এর আগে, বর্ধমানে নিজের চেম্বারেই খুন হন এক চিকিত্‍সক। নাম, রাজা ভৌমিক।  অভিযোগ, চেম্বারে ঢুকে অতর্কিতে রাজাকে কাটারি দিয়ে কোপাতে থাকেন জীবন রুইদাস নামে এক ব্যক্তি। নিজের চেম্বারে লুটিয়ে পড়েন ওই  চিকিত্‍সক। এই ঘটনার সোজার বর্ধমান থানা হাজির হয় অভিযুক্ত জীবন। ঘটনাটি জানিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে। পুলিস সূত্রে খবর, মা খানেক আগে অভিযুক্তের ঠাকুমা প্রয়াত হন। তাঁর ধারনা হয়, রাজার ভুল চিকিত্‍সাতেই কারণেই মৃত্যু হয়েছে ঠাকুমার। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

