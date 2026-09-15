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নবান্নে বিরাট রদবদল: রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে ৩১ আধিকারিকদের বড়সড় বদলি, শিক্ষা ও জেলা পরিষদেও নতুন মুখ, কে কোন পদে এল?

West Bengal Administrative Reshuffle: পিএসসির অমিতাভ আদক যাচ্ছেন স্কুল এডুকেশন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার (AFA) পদে এবং সেখানে থাকা সৌমেন দাসকে পিএম পোষণে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া সর্বশিক্ষা মিশনের অত্যুদ্বয় দ্বিবেদীকে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরসে এবং সৈকত ভৌমিককে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনে আনা হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:13 PM IST
নবান্নে বিরাট রদবদল: রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে ৩১ আধিকারিকদের বড়সড় বদলি, শিক্ষা ও জেলা পরিষদেও নতুন মুখ, কে কোন পদে এল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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