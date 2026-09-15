/নবান্নে বিরাট রদবদল: রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে ৩১ আধিকারিকদের বড়সড় বদলি, শিক্ষা ও জেলা পরিষদেও নতুন মুখ, কে কোন পদে এল?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্য অর্থ দফতরে ব্যাপক রদবদল। বদলে গেল ৩১ জন উচ্চপদস্থ WBA&AS আধিকারিকের পদমর্যাদা ও কর্মস্থল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতর (Audit Branch, WBA&AS Cell) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস (WBA&AS) ক্যাডারের মোট ৩১ জন পদস্থ আধিকারিককে বদলি ও নতুন পদে পুনর্বহাল করেছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী (অর্ডার নং: 1986-F(Y)/WB), রাজ্যপালের অনুমোদনে জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আধিকারিকদের অর্থ দফতরের অনলাইন এসআরএমএস (SRMS) পোর্টালের মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।
এই বদলির তালিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতর-- যেমন অর্থ, বিদ্যালয় শিক্ষা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পুর ও নগরোন্নয়ন (UD&MA), খাদ্য ও সরবরাহ, রাজ্যপালের সচিবালয় এবং রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আর্থিক পদগুলি অন্তর্ভুক্ত। মোট ১৩টি আলাদা ‘চেইন’ বা ধাপে এই রদবদল কার্যকর করা হয়েছে।
প্রশাসনিক ও আর্থিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বড় রদবদল:
রাজ্যপালের সচিবালয় ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র: অর্থ দফতরের (IA) ইন্টারনাল অডিট অফিসার শঙ্কর শর্মাকে রাজ্যপালের গৃহস্থালী সচিবালয়ের অ্যাকাউন্টস অফিসার (AO) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
ওই পদে থাকা জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়েছে মানিকতলা ইএসআই (ESI) হাসপাতালের অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে। সেখানকার বর্তমান আধিকারিক অরবিন্দ কুণ্ডুকে বদলি করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অর্থ দপ্তরের IAO পদে।
কলকাতা পিঅ্যান্ডএও ও পুর প্রশাসন: অর্থ (আইএ) দপ্তরের জয়েন্ট কমিশনার অরুণাভ ঘোষকে কলকাতা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস-৩ (P&AO-III)-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
ওই পদে থাকা অনির্বাণ চৌধুরীকে এমএসএমই অ্যান্ড টেক্সটাইল দপ্তরের এফএ (FA) হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, সুদীপ বসুকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস নিয়ন্ত্রক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (ফিন্যান্স) জয়দীপ গাঙ্গুলিকে রাজ্য বেভারেজেস কর্পোরেশনের জয়েন্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস) করা হয়েছে এবং তাঁর স্থলে দায়িত্ব পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল।
শিক্ষা ও মিড-ডে মিল বিভাগ: পিএম পোষণ (PM POSHAN-HQ)-এর অ্যাকাউন্টস অফিসার প্রহ্লাদ বিশ্বাসকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (PSC) অ্যাকাউন্টস অফিসার করা হয়েছে।
পিএসসির অমিতাভ আদক যাচ্ছেন স্কুল এডুকেশন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার (AFA) পদে এবং সেখানে থাকা সৌমেন দাসকে পিএম পোষণে পাঠানো হয়েছে।
এছাড়া সর্বশিক্ষা মিশনের অত্যুদ্বয় দ্বিবেদীকে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরসে এবং সৈকত ভৌমিককে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনে আনা হয়েছে।
জেলা ও অন্যান্য দফতর:
বালুরঘাট, ব্যারাকপুর, বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুরের জেলা পরিষদ ও ট্রেজারিতেও পরিবর্তন এসেছে।
১. উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের এফসি অ্যান্ড সিএও সুদীপ্ত মজুমদারকে দক্ষিণ দিনাজপুরের অ্যাকাউন্টস যুগ্ম অধিকর্তা করা হয়েছে।
২. পাশাপাশি কাকলি দাসকে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার (CAO) করা হয়েছে।
বেশ কয়েকজন আধিকারিককে তাঁদের বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আবার কাউকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বর্তমান পদেই বহাল রাখা হয়েছে।
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