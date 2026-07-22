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রাজ্যের ৫৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর একধাক্কায় বেতন বাড়ছে বিরাট, শিক্ষকদের বদলিতে আসছে নতুন নিয়ম

West Bengal Govt contractual Teacher's salary hike: বর্তমানে স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ মিলিয়ে ১২ হাজারের বেশি শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৪৫০ জনের মাস্টার্সে ৫৫%-এর কম নম্বর রয়েছে। তবে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পরবর্তীতে স্পষ্ট করেন, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা কম রয়েছে, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই; সরকার তাঁদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:05 PM IST
রাজ্যের ৫৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর একধাক্কায় বেতন বাড়ছে বিরাট, শিক্ষকদের বদলিতে আসছে নতুন নিয়ম

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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