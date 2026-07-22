/রাজ্যের ৫৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর একধাক্কায় বেতন বাড়ছে বিরাট, শিক্ষকদের বদলিতে আসছে নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে এবং শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নতুন সরকার। সম্প্রতি স্কুলের প্যারাটিচার ও মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির পর, এবার রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুলির অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক (Contractual Teachers) এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর ফলে উপকৃত হতে চলেছেন প্রায় ৫৫ হাজার শিক্ষক ও কর্মী। একইসঙ্গে গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষকের ঘাটতি মেটাতে শিক্ষকদের স্থানান্তরিত বা বদলির (Transfer) নিয়মে বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে শিক্ষা দফতর।
সোমবার রাজ্য বিধানসভায় শিক্ষা বাজেটের জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এই জোরালো আশ্বাস দিয়েছেন।
১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্যাক্ট' শিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধি
রাজ্যের কলেজগুলিতে কর্মরত 'স্টেট এডেড কলেজ টিচার্স' (SACT বা স্যাক্ট) শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা মাথায় রেখে তাঁদের সাম্মানিক বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
যোগ্যতার শর্তাবলী: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, যাঁদের স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রিতে ইউজিসি নির্ধারিত ৫৫% বা তার বেশি নম্বর-সহ যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদেরই প্রাথমিকভাবে এই বেতন বৃদ্ধির আওতায় আনা হবে।
যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ: বর্তমানে স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ মিলিয়ে ১২ হাজারের বেশি শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৪৫০ জনের মাস্টার্সে ৫৫%-এর কম নম্বর রয়েছে। তবে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পরবর্তীতে স্পষ্ট করেন, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা কম রয়েছে, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই; সরকার তাঁদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করবে।
স্যাক্ট নেতৃত্বের বক্তব্য: স্যাক্ট সংগঠনের নেতা গোপাল ঘোষ জানান, রাজ্যের শীর্ষমানের 'A' ও ভালো গ্রেডের কলেজগুলি মূলত এই শিক্ষকদের ভরসাতেই চলছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী শিক্ষকদের চেয়ে স্যাক্টদের সংখ্যা বেশি। ফলে শিক্ষাদানের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই।
২. স্কুলে ৫৫ হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও শিক্ষকের মুখে হাসি
স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, স্কুলের চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির ফাইল ইতিমধ্যে অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে এবং অর্থ দফতরের প্রাথমিক সম্মতিও মিলেছে।
কাদের বেতন বাড়ছে: শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের (SSK) ৩০,০০০ এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের (MSK) ৬,২৯৩ জন শিক্ষাদানে নিযুক্ত ব্যক্তি, ৩,২৮০ জন শিক্ষাবন্ধু, ২১ জন স্পেশাল এডুকেটর, ২,১৭৪ জন সমগ্র শিক্ষা মিশনের কর্মী, ৬৬২ জন উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং ২৭ জন মুখ্য সম্প্রসারকের বেতন বাড়তে চলেছে।
দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান: ২০০২ সাল থেকে নামমাত্র বেতনে নিযুক্ত এই শিক্ষকদের ২০১৮ সালের পর আর বেতন বাড়েনি। সরকার পরিবর্তনের ফলে তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে।
৩. বদলি সংক্রান্ত ‘উৎসশ্রী’ নীতিতে বড় বদল
বেতন বৃদ্ধির খবরের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের বদলি নিয়ে একটি নতুন ও কঠোর নীতির কথা ঘোষণা করেছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।
৭০% শিক্ষকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক: যে কোনও স্কুলের অনুমোদিত পদের অন্তত ৭০% শিক্ষক যদি কর্মরত না থাকেন, তবে সেই স্কুলের কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা বদলির (Transfer) আবেদন করতে পারবেন না।
কঠোর নিয়মের কারণ: শিক্ষামন্ত্রী জানান, গ্রামের স্কুলগুলি থেকে শিক্ষকেরা বদলি নিয়ে চলে যাওয়ায় গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল এবং স্কুলগুলি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ছিল। গ্রামীণ শিক্ষার মান বজায় রাখতে ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল খোলার পাশাপাশি এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে।
সামগ্রিকভাবে, নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলি একদিকে যেমন হাজার হাজার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা দেবে, অন্যদিকে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
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