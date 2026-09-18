/শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মার পুজোর দিনই বাংলায় শিল্পের নবজোয়ার: হলদিয়া পেট্রোকেমের মেগা প্রকল্পের ঘোষণা, প্রচুর কর্মসংস্থান

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে জোড়া বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও গতিশীল করতে মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক বৈঠকে বজবজ শিল্পতালুক-সহ মোট ৩২টি শিল্প সংস্থাকে জমি হস্তান্তরের প্রস্তাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এই জমি বণ্টনের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে। পাশাপাশি শারদোৎসবের আবহে আগামী ১৪ অক্টোবর, মহাষষ্ঠীর পুণ্যলগ্নে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার নতুন ইউনিটটি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে।
বজবজ-সহ ৩২ সংস্থাকে জমি হস্তান্তর
রাজ্য মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র মেলার পর আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকের দ্বিতীয় ভাগে এই জমি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক পর্বটি অনুষ্ঠিত হবে। বজবজ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চিহ্নিত ৩২টি সংস্থাকে প্রয়োজনীয় জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে সংস্থাগুলি দ্রুত তাদের পরিকাঠামো নির্মাণ ও উৎপাদনের কাজ শুরু করতে পারে। প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে সরাসরি জমি হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়া বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাড়তি আস্থার সঞ্চার করবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিল্পচিত্রে বদল
এই সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিল্প মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে। বজবজ এলাকায় নতুন শিল্পতালুক গড়ে উঠলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হবে। কলকাতা সংলগ্ন বন্দর ও উন্নত সড়ক যোগাযোগের সুবিধা থাকায় এই অঞ্চলটি লজিস্টিকস, উৎপাদন ও মাঝারি শিল্পের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটবে, তেমনই জেলার হাজার হাজার যুবকের কাজের সুযোগ তৈরি হবে।
হলদিয়া পেট্রোকেমের ৬,০০০ কোটির নতুন ইউনিট
রাজ্যের ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের সম্প্রসারিত নতুন ইউনিটটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মহাষষ্ঠীর দিন ৬,০০০ কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন রাজ্যের সার্বিক শিল্প প্রবৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই ইউনিটটি পুরোদমে চালু হলে পূর্ব ভারতে পেট্রোকেমিক্যাল ও পলিমার ভিত্তিক ডাউনস্ট্রিম শিল্পে কাঁচামালের জোগান আরও বৃদ্ধি পাবে, যা ক্ষুদ্র প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং শিল্পের বিকাশে বড় ভূমিকা নেবে।
কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রভাব
শিল্পমহলের মতে, একই সঙ্গে ৩২টি সংস্থাকে জমি প্রদান এবং ভারী শিল্পের মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন রাজ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিপুল কর্মসংস্থানের পথ খুলে দেবে। নতুন কারখানা স্থাপন মানেই নির্মাণ, পরিবহন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সহযোগী পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রচুর মানুষের কাজের সংস্থান। পুজোর মুখে সরকারের এই জোড়া উদ্যোগ রাজ্যের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে।
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