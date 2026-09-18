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শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মার পুজোর দিনই বাংলায় শিল্পের নবজোয়ার: হলদিয়া পেট্রোকেমের মেগা প্রকল্পের ঘোষণা, প্রচুর কর্মসংস্থান

West Bengal industry and employment announcement: এই সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিল্প মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে চলেছে। বজবজ এলাকায় নতুন শিল্পতালুক গড়ে উঠলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হবে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:43 PM IST
শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মার পুজোর দিনই বাংলায় শিল্পের নবজোয়ার: হলদিয়া পেট্রোকেমের মেগা প্রকল্পের ঘোষণা, প্রচুর কর্মসংস্থান

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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