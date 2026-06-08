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Bengal police reshuffle: বেনজির ১৭৯ IPS-এর বদলি-প্রোমোশন, বদল ডায়মন্ড হারবারের এসপিও

Bengal police reshuffle: রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ জেলা, কমিশনারেট, STF, CID, আইবি, ট্রাফিক, হোম গার্ড ও আর্মড পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যাপক রদবদল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:47 PM IST
Bengal police reshuffle: বেনজির ১৭৯ IPS-এর বদলি-প্রোমোশন, বদল ডায়মন্ড হারবারের এসপিও
Image Credit: পুলিসে ব্যাপক রদবদল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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