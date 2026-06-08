/Bengal police reshuffle: বেনজির ১৭৯ IPS-এর বদলি-প্রোমোশন, বদল ডায়মন্ড হারবারের এসপিও

পিয়ালী মিত্র: ছাব্বিশে বাংলায় পালাবদল। নতুন সরকার ক্ষমতায় আর পর ফের বড়সড় রদবদল রাজ্য পুলিসে। এবার একসঙ্গে ১৭৯ IPS অফিসারের বদলি ও পদোন্নতি। ডায়মন্ড হারবারের নতুন পুলিস সুপার হলেন চন্দ্রশেখর বর্ধন। কলকাতা পুলিসের অ্যাডিশনাল সিপি (ক্রাইম) পদে কুনাল আগারওয়াল। তৃণমূল জমানায় দীর্ঘদিন অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি।
কে কোথায় গেলেন: রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড় রদবদল
রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ জেলা, কমিশনারেট, STF, CID, আইবি, ট্রাফিক, হোম গার্ড ও আর্মড পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যাপক রদবদল করল রাজ্য সরকার।
বাঁকুড়া রেঞ্জের আইজিপি রাজেশ কুমার যাদব এবং ট্রাফিক আইজিপি গৌরব শর্মাকে STF-এর আইজিপি পদে আনা হয়েছে। আইবি থেকে সুকেশ কুমার জৈনকে CCW-এর আইজিপি করা হয়েছে। সংগঠন শাখার শীশ রাম ঝাঝারিয়া হয়েছেন SVSPA-র ডিরেক্টর। মুরলীধর শর্মা আইবি-র আইজিপি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শুভঙ্কর সিনহাকে আইজিপি (প্রভিশনিং) করা হয়েছে। অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) পদে বহাল রয়েছেন কুণাল আগরওয়াল। ভি. সলোমন নেসাকুমার পেয়েছেন আইজিপি (পার্সোনেল)-এর দায়িত্ব। শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীকে আইজি (হোম গার্ড), উৎপল কুমার নস্করকে আইজিপি (কারেকশনাল সার্ভিসেস) এবং ফারহাত আব্বাসকে আইজিপি (ট্রেনিং) করা হয়েছে।
অঞ্জন চক্রবর্তী ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর, রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইবি-র আইজি এবং স্বপন সরকার অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ (ACB)-এর আইজিপি হয়েছেন। পদোন্নতি পেয়ে সঙমিত লেপচা আইজিপি (আর্মড পুলিশ, উত্তরবঙ্গ), মেহমুদ আখতার আইজি (ট্রাফিক), অজয় কুমার ঠাকুর আইজিপি (CID), সোমা দাস মিত্র আইজিপি (পলিসি) এবং কৃষ্ণকলি লাহিড়ী আইজি (CCW) হয়েছেন।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা আইজিপি র্যাঙ্কে পদোন্নতি পেয়েও একই পদে বহাল রয়েছেন।
জেলা ও কমিশনারেট স্তরেও একাধিক বদলি হয়েছে। বীরভূমের এসপি সূর্যপ্রতাপ যাদব কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) হয়েছেন। বারাসতের এসপি পুষ্পা গিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের এসপি পদে। কৃষ্ণনগরের এসপি ওয়াই রঘুবংশী হয়েছেন STF উত্তরবঙ্গের এসপি। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা থেকে ঈশানী পাল কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ ওয়েস্ট) পদে যোগ দিচ্ছেন।
পূর্ব বর্ধমানের এসপি সায়ক দাসকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ) করা হয়েছে। অতুল ভি. কৃষ্ণনগরের এসপি, জে. মার্সি বারাসতের এসপি এবং চন্দ্রশেখর বর্ধন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি হয়েছেন। অভিষেক গুপ্ত দক্ষিণ দিনাজপুর, শুভেন্দ্র কুমার বারুইপুর, বিদিত রাজ ভুন্ডেশ বীরভূম, ভি. সি. সতীশ পাসুমার্তি বাঁকুড়া, অমিত ভার্মা হাওড়া (গ্রামীণ), সানি রাজ পুরুলিয়া এবং কুনওয়ার ভূষণ সিং হুগলি (গ্রামীণ)-এর এসপি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
এছাড়া প্রিয়ব্রত রায় পশ্চিমবঙ্গ ট্রাফিক পুলিশের এসপি, সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য STF মালদহের এসপি, সুবিমল পাল কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইস্ট সাবার্বান ডিভিশন), চিন্ময় মিত্র ডিসি (রিজার্ভ ফোর্স), মণীশ জোশী ডিসি (ওয়্যারলেস), দেবরাজ দাস বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি এবং পল্লবতী শারন্যা ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি হয়েছেন।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে চারু শর্মাকে ডিসিপি, ইন্দ্র বদন ঝাকে SRP এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে কল্যাণ সিনহা রায়কে ডিসি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) করা হয়েছে। জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় হয়েছেন SRP, খড়গপুর এবং অম্লান ঘোষ পেয়েছেন হোম গার্ড সংগঠনের সিনিয়র স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব।
তৃণমূল সরকারের মেয়াদ ততদিন শেষ। রাজ্য পুলিসের বেশ কয়েকটি পদে রদবদল হয়েছিল। এরপর ভোটের মুখে রাজ্যের ১৪২ থানায় আইসিকে বদল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তালিকায় ছিল খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরও।
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