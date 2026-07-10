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বিপুল বেতন বৃদ্ধি: অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের সুখবর দিল সরকার, ১ আগস্ট থেকে একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা

Asha and Anganwadi worker salary hike: আগে যেখানে তাঁরা মাসে ৬,২৫০ টাকা পেতেন, ১ আগস্ট থেকে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,২৫০ টাকায়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM) তহবিল থেকে তাঁদের কাজের ওপর ভিত্তি করে যে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক ইনসেনটিভ বা উৎসাহভাতা দেওয়া হত, সেটিও আগের মতোই চালু থাকবে। ফলে তাঁদের সামগ্রিক আয় আরও বৃদ্ধি পাবে।  

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 10, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:24 PM IST
বিপুল বেতন বৃদ্ধি: অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের সুখবর দিল সরকার, ১ আগস্ট থেকে একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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বিপুল বেতন বৃদ্ধি: অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের সুখবর দিল সরকার, একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০
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