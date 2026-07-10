/বিপুল বেতন বৃদ্ধি: অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের সুখবর দিল সরকার, ১ আগস্ট থেকে একলাফে বেতন বাড়ল ৫০০০ টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের লক্ষাধিক স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কর্মীদের জন্য বড়সড় সুখবর রাজ্য সরকারের। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর এবং নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে আশা (ASHA) কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (Anganwadi Workers) এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের (Anganwadi Helpers) মাসিক সাম্মানিক বা বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
নতুন সরকারের বাজেট ঘোষণার পর গৃহীত এই সিদ্ধান্ত আগামী ১ আগস্ট, ২০২৬ থেকে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হতে চলেছে।
কার কত বেতন বাড়ল?
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গ্রামীণ ও নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ‘আশা’ কর্মীদের মাসিক নির্দিষ্ট সাম্মানিক বা ফিক্সড অনারারিয়াম এক লাফে ৫,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে।
আগে যেখানে তাঁরা মাসে ৬,২৫০ টাকা পেতেন, ১ আগস্ট থেকে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,২৫০ টাকায়। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM) তহবিল থেকে তাঁদের কাজের ওপর ভিত্তি করে যে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক ইনসেনটিভ বা উৎসাহভাতা দেওয়া হত, সেটিও আগের মতোই চালু থাকবে। ফলে তাঁদের সামগ্রিক আয় আরও বৃদ্ধি পাবে।
অন্যদিকে, শিশু বিকাশ পরিষেবা বা আইসিডিএস (ICDS) প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কর্মীদেরও মুখে হাসি ফুটেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অতিরিক্ত মাসিক সাম্মানিক ৫,০০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ফলে তাঁদের আগের বেতনের সঙ্গেই এই অর্থ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অংশ যুক্ত হয়ে মোট মাসিক সাম্মানিক গিয়ে দাঁড়াবে ১৪,০০০ টাকায়। একই সঙ্গে, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের ক্ষেত্রেও ৫,০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে ১ আগস্ট থেকে তাঁরা প্রতি মাসে সর্বমোট ১১,৮০০ টাকা করে সাম্মানিক পাবেন।
সরকারি এবং সরকার অনুমোদিত বেসরকারি উভয় ধরনের আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মীরাই এই বর্ধিত বেতনের সুবিধা পাবেন।
কেন এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ?
আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মূলত সমাজের প্রান্তিক স্তরে মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সামলান। দীর্ঘদিন ধরে এই কর্মীরা তাঁদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর দাবিতে সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছিলেন।
রাজ্য সরকারের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ শুধু কর্মীদের দীর্ঘদিনের আর্থিক বঞ্চনার অবসান ঘটাল না, বরং তাঁদের কাজের প্রতি মনোবল ও সামাজিক সুরক্ষাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।
রাজ্য অর্থ দফতরের অনুমোদনক্রমে রাজ্যপাল এই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল যথাসময়ে বরাদ্দ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছে প্রশাসন।
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