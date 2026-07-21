Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দারুণ সুখবর: সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ল, কারা পাবেন সুবিধা? আবেদন কখন করবেন?

দারুণ সুখবর: সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ল, কারা পাবেন সুবিধা? আবেদন কখন করবেন?

West Bengal Govt Job Age Relaxation: দীর্ঘদিন ধরে যারা সরকারি চাকরির স্বপ্ন বুকে নিয়ে বয়স পার হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় দিন গুনছিলেন, সরকারের এই সময়ের উপযোগী সিদ্ধান্তে তাঁদের মুখে হাসি ফুটেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:44 PM IST
দারুণ সুখবর: সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ল, কারা পাবেন সুবিধা? আবেদন কখন করবেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হালের করোনাকে চিনবেন কী ভাবে? বিশেষ লক্ষণ কী কী? কীভাবে করবেন প্রতিরোধ? ফের অমিক্
Covid Precautions16 min ago
2
Farmer Protest24 min ago
3
Abhishek Banerjee45 min ago
4
Suvendu Adhikari50 min ago
5
West Bengal govt employee59 min ago