/দারুণ সুখবর: সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ল, কারা পাবেন সুবিধা? আবেদন কখন করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যজুড়ে সরকারি চাকরির (Government Job) প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর জন্য বিরাট সুখবর। সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা টানা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ইতোমধ্যেই এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফ থেকে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফলে বয়সের বাধ্যবাধকতার কারণে যারা এতদিন আবেদন করতে পারছিলেন না, তারা নতুন করে সরকারি চাকরির দৌড়ে নামার সুযোগ পাবেন।
দু’বছরের জন্য কার্যকর থাকবে বিশেষ নিয়ম
অর্থ দফতরের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিশেষ শর্ত স্পষ্ট করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এই বর্ধিত বয়সের সুবিধাটি কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল থাকবে না। বিজ্ঞপ্তির দিন থেকে আগামী ২ বছর পর্যন্ত এই ছাড় কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ, এই দু’বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত চাকরির নতুন বিজ্ঞপ্তি (Recruitment Notification) প্রকাশিত হবে, সেগুলির ক্ষেত্রেই আবেদনকারীরা বর্ধিত ৫ বছরের ছাড়ের সুবিধা পাবেন।
তবে চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, এই দু’বছরের মধ্যে যদি কোনো চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে দু’বছরের বেশি সময়ও লেগে যায়, তাহলেও আবেদনকারীদের ছাড়ের সুবিধা বাতিল হবে না। অর্থাৎ, বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখটাই এখানে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে।
কোন কোন প্রতিষ্ঠানে মিলবে এই ছাড়?
সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বয়সসীমা ছাড়ের এই নতুন নিয়ম কেবল মূল রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলির নিয়োগেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত দপ্তর ছাড়াও সরকার-পোষিত (Government-sponsored) ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত ৫ বছরের বয়সের ছাড় সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
নির্বাচনী ইস্তাহার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ
উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫ বছর বৃদ্ধি করার বিষয়টি নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার ছিল। বিপুল সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর কথা মাথায় রেখেই নির্বাচনের সময় এই ঘোষণা করা হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্য ক্ষমতায় আসার পর সেই নির্বাচনী ইস্তাহারকে বাস্তবায়িত করতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রথম প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয় এবং পরবর্তীতে অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়মটি কার্যকর করে দিল।
এক নজরে নতুন নিয়মের মূল দিকগুলি:
বয়সে ছাড়: সরকারি চাকরির সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ানো হলো।
সময়সীমা: আগামী ২ বছরের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলবে।
আওতাভুক প্রতিষ্ঠান: রাজ্য সরকারি দপ্তর এবং সরকার-পোষিত সমস্ত সংস্থা।
নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়কাল: দু'বছরের মধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেরি হলেও আবেদনকারীদের ছাড় বহাল থাকবে।
দীর্ঘদিন ধরে যারা সরকারি চাকরির স্বপ্ন বুকে নিয়ে বয়স পার হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় দিন গুনছিলেন, সরকারের এই সময়ের উপযোগী সিদ্ধান্তে তাঁদের মুখে হাসি ফুটেছে। আগামী দু’বছরে প্রকাশিত হতে চলা সরকারি বিজ্ঞপ্তিগুলি তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসতে চলেছে।
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