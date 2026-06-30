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হাইকোর্টে বড় ধাক্কা অভিষেকের: তীব্র ভর্ত্‍সনা আদালতের, পেলেন না রক্ষাকবচ! টানটান উত্তেজনা, বাড়ছে গ্রেফতারির সম্ভাবনা?

Abhishek Banerjee: এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিস। তদন্তকারী আধিকারিকরা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চান। পুলিসের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে এবং কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:43 PM IST
হাইকোর্টে বড় ধাক্কা অভিষেকের: তীব্র ভর্ত্‍সনা আদালতের, পেলেন না রক্ষাকবচ! টানটান উত্তেজনা, বাড়ছে গ্রেফতারির সম্ভাবনা?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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