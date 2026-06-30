অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা (ভয়েস স্যাম্পেল) দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ বা আইনি রক্ষাকবচ দিল না আদালত। উল্টে, এই সংক্রান্ত মূল মামলা অন্য বিচারপতির এজলাসে বিচারাধীন থাকায়, মঙ্গলবার মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ফলে মামলাটি এখন ফেরত যাচ্ছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে।
কী নিয়ে এই মামলা?
ভোটের প্রচারে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি প্রকাশ্য জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'চার তারিখ বারটার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা... কার দিল্লির বাবা তাঁকে বাঁচাতে আসে আমি দেখব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হন, স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। DJ তো বাজবেই, আর এমন জোরে বাজবে কান ঝালাপালা করে দেব...'
এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিস। তদন্তকারী আধিকারিকরা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চান। পুলিসের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে এবং কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ।
মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি শুরু হলে অভিষেকের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অয়ন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, এই তদন্ত একটি ভিডিয়োর ওপর নির্ভর করছে। মামলাকারী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো আপলোড করে জানিয়েছেন এটি কার বক্তব্য। তাছাড়া অভিষেক নিজেই স্বীকার করছেন যে কণ্ঠস্বরটি তাঁর, তাহলে আলাদা করে নমুনা পরীক্ষার কী প্রয়োজন?
এই যুক্তি শুনে তীব্র আপত্তি জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'তদন্ত কী ভাবে করা হবে, কী কী তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার, সেটা সম্পূর্ণ তদন্তকারী সংস্থার ব্যাপার। আদালত কি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে?” অভিষেকের আইনজীবীর ‘কণ্ঠস্বর স্বীকার’ করার দাবির জবাবে বিচারপতি কড়া পর্যবেক্ষণ দিয়ে বলেন, 'কেউ যদি খুন করে থানায় গিয়ে স্বীকার করে যে আমি খুন করেছি, তাহলে কি পুলিস আইন মেনে তদন্ত করবে না? যদি কণ্ঠস্বর আপনারই হয়, তবে পুলিসের কাছে গিয়ে নমুনা দিতে অসুবিধা কোথায়?'
শুনানি চলাকালীন রাজ্যের আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল ও রাজদীপ মজুমদার আদালতে অভিযোগ করেন, তৃণমূল সাংসদ তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। অন্যদিকে, অভিষেকের আইনজীবী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'আদালত শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ দিয়েছিল যে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। এখন কণ্ঠস্বর না দিলে পুলিস অসহযোগিতার অভিযোগ তুলবে।'
তবে এই বিষয়ে আলাদা করে কোনও নতুন নির্দেশ বা অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার করেন বিচারপতি ঘোষ। যেহেতু এই এফআইআর (FIR) খারিজের মূল মামলাটি ইতোমধ্যেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিচারাধীন রয়েছে, তাই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'যা বলার সেখানে গিয়ে বলুন।' এরপরই তিনি মামলা থেকে সরে দাঁড়ান।
আদালতের এই অনমনীয় অবস্থানের পর এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি রক্ষাকবচ বজায় থাকা নিয়ে বড়সড় সংশয় তৈরি হলো। এখন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এই মামলাটি কোন এজলাসে পাঠান, তার ওপরেই নির্ভর করছে তৃণমূল সাংসদের পরবর্তী আইনি ভবিষ্যৎ।
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