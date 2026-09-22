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উপনির্বাচনের আগে বড় ভাঙন 'তৃণমূল কংগ্রেসে': হাজার কর্মী দল ছাড়লেন, রাজনৈতিক ধাক্কা

West Bengal By Election 2026: অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশী বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মিলন প্রধান লড়াই করেছিলেন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য যে, আজ ভোটের আগে মিলনকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:57 PM IST
উপনির্বাচনের আগে বড় ভাঙন 'তৃণমূল কংগ্রেসে': হাজার কর্মী দল ছাড়লেন, রাজনৈতিক ধাক্কা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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