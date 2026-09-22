উপনির্বাচনের আগে বড় ভাঙন 'তৃণমূল কংগ্রেসে': হাজার কর্মী দল ছাড়লেন, রাজনৈতিক ধাক্কা

তথাগত চক্রবর্তী: আসন্ন নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় রাজ্যের বিরোধী দল 'তৃণমূল কংগ্রেসে' বিরাট ভাঙন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেস সভাপতি এমডি মোক্তারের উপস্থিতিতে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রায় এক হাজার তৃণমূলের দলীয় কর্মী। প্রদেশ সভাপতির হাত থেকেই তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেন।
এই যোগদান কর্মসূচিতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলবদলের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।
গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে: শুভঙ্কর সরকার
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের প্রসঙ্গ টেনে তীব্র ঝাঁঝাল বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি বলেন, 'মিলন প্রধানের সঙ্গে বর্তমানে যা করা হচ্ছে, তা আসলে সরাসরি গণতন্ত্রের হত্যা। এরা ভোট চুরি করছে, এমনকি নির্বাচনী প্রতীক পর্যন্ত চুরি করছে।' মমতা তৃণমূলের কর্মী উপাসনার ওপর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানান তিনি। শুভঙ্করবাবু বলেন, 'রাজ্যে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর যে অত্যাচার চলছে, জনগণ তা সবই প্রত্যক্ষ করছে। যারা অত্যাচার চালাচ্ছে তারা একদিন সরে যেতে বাধ্য হবে এবং মানুষ ভোটের বাক্সে এদের যোগ্য জবাব দেবে।'
অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশী বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মিলন প্রধান লড়াই করেছিলেন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য যে, আজ ভোটের আগে মিলনকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে।
প্রকাশ জোশীর দাবি, নন্দীগ্রামে মিলন প্রধানের রাজনৈতিক শক্তি ও জনসমর্থন কতটা। সেই ভয়েই তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রথমে মিলনকে হুমকি দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিল; কিন্তু তিনি মাথা নত না করায় চক্রান্ত করে তাঁকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। তবে মিলন প্রধান শারীরিকভাবে জেলে থাকলেও নন্দীগ্রামের আপামর মানুষ তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন বলে জোশী দাবি করেন।
মেটিয়াবুরুজের এই গণ-যোগদান দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত্তিকে যেমন মজবুত করল, তেমনই ভোটের মুখে তৃণমূলের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি করল।
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