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উপনির্বাচনের আগেই তৃণমূলের বিরাট হার: গেরুয়া ঝড়ে শুকিয়ে গেল ঘাসফুল, বিরাট ভোটে জয়ী BJP

BJP wins in Bongaon Panchayet Election: বনগাঁ ব্লকের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ৩০। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে সেখানে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের ঝুলিতে গিয়েছিল ১৯টি আসন। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল ১১টি আসন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:39 PM IST
উপনির্বাচনের আগেই তৃণমূলের বিরাট হার: গেরুয়া ঝড়ে শুকিয়ে গেল ঘাসফুল, বিরাট ভোটে জয়ী BJP

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Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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