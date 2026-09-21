/উপনির্বাচনের আগেই তৃণমূলের বিরাট হার: গেরুয়া ঝড়ে শুকিয়ে গেল ঘাসফুল, বিরাট ভোটে জয়ী BJP

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকের রাজনীতিতে এক বড় পটপরিবর্তন ঘটল। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। পঞ্চায়েত প্রধানের পদত্যাগের পর প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী সোমবার পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠনের জন্য ভোটাভুটির দিন নির্ধারণ করেছিল স্থানীয় ব্লক প্রশাসন। তবে শাসক শিবিরের সমস্ত সদস্যের অনুপস্থিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিল গেরুয়া শিবির।
পঞ্চায়েতের আসনবিন্যাস
বনগাঁ ব্লকের আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ৩০। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে সেখানে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের ঝুলিতে গিয়েছিল ১৯টি আসন। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল ১১টি আসন। সেই সমীকরণের ওপর ভিত্তি করেই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্তরেও অসন্তোষ এবং ভাঙনের আঁচ স্পষ্ট হচ্ছিল।
পদত্যাগ এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে বেশ কিছুদিন ধরেই আকাইপুর পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে ডামাডোল চলছিল। তৃণমূল পরিচালিত এই বোর্ডের প্রধান সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আচমকাই নিজেদের পদ থেকে ইস্তফা দেন। প্রধানের পদত্যাগের কারণে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ায় ব্লক প্রশাসন নতুন করে ভোটাভুটি ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সোমবার সকাল থেকেই ব্লক প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে পঞ্চায়েত চত্বরে ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু হয়।
ভোটাভুটির নাটকীয় মোড় ও বোর্ড গঠন
সোমবার নির্ধারিত সভায় এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপির জয়ী ১১ জন সদস্যের প্রত্যেকেই সময়মতো পঞ্চায়েত ভবনে উপস্থিত হন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তৃণমূলের ১৯ জন সদস্যের কেউই ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। শাসক শিবিরের সমস্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তৈরি হয়নি। ফলে উপস্থিত বিজেপি সদস্যদের সম্মতিক্রমেই নতুন বোর্ড গঠিত হয়। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন ঝুমা দাস এবং উপপ্রধানের দায়িত্ব পেয়েছেন সুদীপ বিশ্বাস।
নয়া নেতৃত্বের লক্ষ্য ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া
প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই ঝুমা দাস সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অচলাবস্থার কারণে গত কয়েক মাস ধরে এলাকার বহু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গিয়েছিল। নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল এবং গ্রামীণ রাস্তার মতো জরুরি পরিষেবাগুলি অবিলম্বে সচল করাই তাঁদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হবে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি।
এদিকে, স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের সদস্যদের অনুপস্থিত থাকা এবং বিজেপির হাতে পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই রদবদল গোটা বনগাঁ ব্লকের রাজনৈতিক ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।
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