Rajanya Halder: রাজন্যা হালদারের বাড়িতে 'ভয়ংকর ঘটনা'! 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগ...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 26, 2025, 04:39 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। রাজন্যা হালদারের বাড়ি থেকে খোয়া গেল নগদ ও দামী জিনিসপত্র। সোনারপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার রাতে রাজন্যা হালদারের বাড়ি থেকে খোয়া গেল নগদ ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। একটি বায়নাকুলার সহ বিদেশি ও দামী বেশ কিছু জিনিসপত্র। ঘটনার পর পুরো এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ রাজন্যা হালদারের পরিবার জামাকাপড় কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। সেই সময় বাড়িটি পুরোপুরি ফাঁকা ছিল। বৃষ্টির কারণে তাঁরা দেরি করে ফেরেন। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে তালা খুললে দেখা যায়, সমস্ত দরজা ভিতর থেকে আটকানো। পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হওয়ায় দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। ভিতরে ঢুকেই দেখতে পান, পিছনের দিকে বেডরুমের জানালার গ্রিল ও পাল্লা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে।

শুধু তাই নয়, নীচের ও উপরের তলার একাধিক আলমারি ভাঙচুর করা হয়েছে। সেখান থেকেই নগদ টাকা, বায়নাকুলার এবং বিদেশ থেকে আনা বেশ কিছু দামী জিনিসপত্র উধাও। চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজন্যা হালদার সরাসরি চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। ঘটনায় পুলিসকে অবগত করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিস। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

