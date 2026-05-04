Malatipur Election Result 2026: হটসিট মালতিপুর, ঘাসফুলের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই মৌসম বেনজির নুরের

Malatipur Election 2026 Result: সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং নিবিড় সংগঠনের কারণে তারা বিরোধীদের চেয়ে এগিয়ে। এককালে মালদহে কংগ্রেসের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও মালতীপুরে তারা এখন অনেকটাই দুর্বল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 09:45 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হট সিট মালতিপুর। ২০২১ সালে আব্দুর রহিম বক্সী তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন এবং ৯১,৯৪৯ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করেন। কংগ্রেস প্রার্থী এখানে তৃতীয় স্থানে চলে যান।। এবার ব্যবধান কত, সেই হিসেব মিলছে আজ।

আজকের লড়াই

বিজেপি: পদ্ম শিবিরের প্রার্থী আশিস দাস। 
তৃণমূল: ঘাসফুলের টিকিটে লড়াই করছের আব্দুর রহিম বক্সি। 
কংগ্রেস: কংগ্রেসের তরফে লড়াই করছেন মৌসম বেনজির নুর। 

স্ট্যাটাস: গণনা শুরু হয়েছে।

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০১১ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর এই কেন্দ্রটি গঠিত হয়। ২০১১ সালে আরএসপি-র (RSP) আব্দুর রহিম বক্সী প্রথম নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৬ সালে কংগ্রেসের আলবেরুনি জুলকারনাইন মাত্র ২,৬০০ ভোটে জয়ী হন। ২০২১ সালে আব্দুর রহিম বক্সী এবার তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন এবং ৯১,৯৪৯ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করেন। কংগ্রেস প্রার্থী এখানে তৃতীয় স্থানে চলে যান।
লোকসভা ভোট: ২০১৯ ও ২০২৪—উভয় লোকসভা নির্বাচনেই এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস বড় ব্যবধানে লিড বজায় রেখেছে। ২০২৪ সালে তৃণমূলের লিড বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮,২১৭ ভোটে। মালতীপুর একটি সংখ্যালঘু প্রধান আসন (আনুমানিক ৬০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার)। এছাড়া তফশিলি জাতি (SC) প্রায় ৭.৩৯% এবং তফশিলি উপজাতি (ST) ৫.০২%।

২০২৬-এর সম্ভাবনা

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মালতীপুরে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং নিবিড় সংগঠনের কারণে তারা বিরোধীদের চেয়ে এগিয়ে। এককালে মালদহে কংগ্রেসের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও মালতীপুরে তারা এখন অনেকটাই দুর্বল। বিজেপি ২০২১ সালে ভালো ভোট পেলেও তৃণমূলের আধিপত্য কমানো তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বড় কোনো রাজনৈতিক রদবদল না হলে আগামী নির্বাচনেও এখানে তৃণমূলের পাল্লাই ভারী বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়

এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

