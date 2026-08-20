/বাড়ির ভিতরে বসেই চালাত ভয়ংকর সাম্রাজ্য! মা-ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিস

অরূপ বসাক: মালবাজারে পুলিসের অভিযানে ৩১২০ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার। গ্রেফতার মা ও ছেলে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মালবাজার থানার পুলিসের অভিযানে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকা থেকে উদ্ধার হল ৩১২০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট। ঘটনায় পূর্ণিমা ঘোষাল ও সৌরেন্দু ঘোষাল নামে মা ও ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
মালবাজার থানার সাদা পোশাকের পুলিসের একটি দল ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি থেকে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রির অভিযোগ ছিল। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর বাড়ানো হয় নজরদারি। এরপরই অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান মালবাজার থানার আইসি পেলজার লামা ভুটিয়া-সহ পুলিসের অন্যান্য আধিকারিকরা। ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার এক প্রশাসনিক আধিকারিকের উপস্থিতিতে উদ্ধার ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে মা ও ছেলেকে মালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
মালবাজার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওদলাবাড়ি-সহ বিভিন্ন চা-বাগান এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও কারবার রুখতে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে। নেশামুক্ত সমাজ গড়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিস জানিয়েছে। পুলিসের এই অভিযানে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। বাসিন্দা উত্তম সিংহ রায় ও মহঃ গোলেমান বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পুলিসের এই ধরনের অভিযান লাগাতার চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।
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