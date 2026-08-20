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বাড়ির ভিতরে বসেই চালাত ভয়ংকর সাম্রাজ্য! মা-ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিস

Malbazar police raid: মালবাজার থানার পুলিস ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লীতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ৩,১২০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত মা ও ছেলেকে পুলিস গ্রেফতার করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:44 PM IST
বাড়ির ভিতরে বসেই চালাত ভয়ংকর সাম্রাজ্য! মা-ছেলেকে হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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