Kali Puja 2025: প্রথাগত কোনও তালিম নেই, মাত্র ১০ ইঞ্চির কালী মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন কলেজ ছাত্রী

Kali Puja 2025: প্রথাগত কোনও তালিম নেই, মাত্র ১০ ইঞ্চির কালী মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন কলেজ ছাত্রী
অরূপ বসাক: প্রথাগত কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই খড় ও মাটির প্রতিমা বানিয়ে এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির কলেজ ছাত্রী মেঘা সরকার। মাত্র ১০ ইঞ্চির হলেও, মাটির তৈরি এই কালী প্রতিমার সৌন্দর্য আর নিখুঁত কারুকাজ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
চালসার মঙ্গলবাড়ী বাজারে বিমল প্রতিমা কারখানায় গিয়ে মাঝেমধ্যে প্রতিমা তৈরি দেখত মেঘা। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়ে এবছর নিজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলল এক চমৎকার কালীমূর্তি। প্রতিমা তৈরির কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, তার শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন মেঘাদের বাড়িতে।
মেঘা সরকার মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই আঁকার প্রতি তার আলাদা ঝোঁক। তবে মাটির প্রতিমা তৈরি এই প্রথম। প্রতিমা তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় এক সপ্তাহ। বর্তমানে চলছে সাজসজ্জার কাজ। এবছর পরিবারে কালীপুজোয় এই প্রতিমাই ব্যবহৃত হবে।
মেঘার বাবা ভূপতি সরকার এবং মা সিমি সরকার মেয়ের এই সৃজনশীল কাজে গর্বিত। প্রতিবেশীরাও মনে করছেন, মেঘার মতো তরুণ প্রজন্ম যদি এমনভাবে লোকশিল্পে আগ্রহী হয়, তাহলে গ্রামীণ শিল্প আবারও নতুন প্রাণ পাবে।
মেঘা জানিয়েছে,প্রথমবার মাটি ও খড় দিয়ে প্রতিমা বানালাম। মঙ্গলবাড়ীর প্রতিমা তৈরির কারখানায় গিয়ে দেখে শিখেছি। এরপর বাড়িতে বসেই চেষ্টা করেছি নিজের হাতে প্রতিমা তৈরি করার।”
এই প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস ভবিষ্যতে তাকে কোথায় পৌঁছে দেবে, তা সময় বলবে। তবে এই প্রথম উদ্যোগেই যে সে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে, তা বলাই যায়।
