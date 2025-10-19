English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kali Puja 2025: প্রথাগত কোনও তালিম নেই, মাত্র ১০ ইঞ্চির কালী মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন কলেজ ছাত্রী

Kali Puja 2025: মেঘার বাবা ভূপতি সরকার  এবং মা সিমি সরকার মেয়ের এই সৃজনশীল কাজে গর্বিত। প্রতিবেশীরাও মনে করছেন, মেঘার মতো তরুণ প্রজন্ম যদি এমনভাবে লোকশিল্পে আগ্রহী হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 19, 2025, 02:25 PM IST
Kali Puja 2025: প্রথাগত কোনও তালিম নেই, মাত্র ১০ ইঞ্চির কালী মূর্তি বানিয়ে তাক লাগালেন কলেজ ছাত্রী

অরূপ বসাক: প্রথাগত কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই খড় ও মাটির প্রতিমা বানিয়ে এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির কলেজ ছাত্রী মেঘা সরকার। মাত্র ১০ ইঞ্চির হলেও, মাটির তৈরি এই কালী প্রতিমার সৌন্দর্য আর নিখুঁত কারুকাজ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

Add Zee News as a Preferred Source

চালসার মঙ্গলবাড়ী বাজারে বিমল প্রতিমা কারখানায় গিয়ে মাঝেমধ্যে প্রতিমা তৈরি দেখত মেঘা। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা নিয়ে এবছর নিজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলল এক চমৎকার কালীমূর্তি। প্রতিমা তৈরির কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও, তার শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন মেঘাদের বাড়িতে।

মেঘা সরকার মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই আঁকার প্রতি তার আলাদা ঝোঁক। তবে মাটির প্রতিমা তৈরি এই প্রথম। প্রতিমা তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় এক সপ্তাহ। বর্তমানে চলছে সাজসজ্জার কাজ। এবছর পরিবারে কালীপুজোয় এই প্রতিমাই ব্যবহৃত হবে।

আরও পড়ুন-ভয়াবহ ভুবনেশ্বর! রাস্তার ধারে পড়ে ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা, শরীর জুড়ে গণলালসার দাগ...

আরও পড়ুন-চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...

মেঘার বাবা ভূপতি সরকার  এবং মা সিমি সরকার মেয়ের এই সৃজনশীল কাজে গর্বিত। প্রতিবেশীরাও মনে করছেন, মেঘার মতো তরুণ প্রজন্ম যদি এমনভাবে লোকশিল্পে আগ্রহী হয়, তাহলে গ্রামীণ শিল্প আবারও নতুন প্রাণ পাবে।

মেঘা জানিয়েছে,প্রথমবার মাটি ও খড় দিয়ে প্রতিমা বানালাম। মঙ্গলবাড়ীর প্রতিমা তৈরির কারখানায় গিয়ে দেখে শিখেছি। এরপর বাড়িতে বসেই চেষ্টা করেছি নিজের হাতে প্রতিমা তৈরি করার।”

এই প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস ভবিষ্যতে তাকে কোথায় পৌঁছে দেবে, তা সময় বলবে। তবে এই প্রথম উদ্যোগেই যে সে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে, তা বলাই যায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Kali Puja 2025Kali idolDiwali 2025JalpaiguriMALBAZAR
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে...