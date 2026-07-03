/জোর করে শারীরিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে আবার... দিনের পর দিন চরম নোংরামি তৃণমূল নেতার ভাইয়ের

অরূপ বসাক: বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ভাই। ঘটনাটি মালবাজারের ক্রান্তির। ধৃতের নাম লাবু আলোম। ধৃতকে আজ আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি এলাকার যুবক লাবু আলোমের বিরুদ্ধে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতা তরুণীর দাবি, ২০২৪ সাল থেকে তাঁদের পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত লাবু আলোম একাধিকবার জোর করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি মানতে না চাইলে অভিযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখাত। অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করত। এমনকি বিষয়টি পুলিসকে জানালে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকিও দিত।
এফআইআরে আরও উল্লেখ, অভিযুক্ত লাবু আলোমের দাদা তৃণমূল কংগ্রেসের একজন নেতা। তাঁর প্রভাব খাটিয়ে অভিযোগ দায়ের না করার জন্য তরুণীকে ভয় দেখানো হত। পুলিস সূত্রে খবর, নির্যাতিতা তরুণী অভিযোগ দায়েরের পরই, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মৌলানি সংলগ্ন একটি এলাকা থেকে অভিযুক্ত লাবু আলোমকে গ্রেফতার করা হয়। আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত।
আজ তাকে আদালতে তোলা হয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। যদিও, অভিযুক্ত লাবু আলোমের দাবি, সে নির্দোষ। এমনকি দুদিন আগেই অভিযুক্ত সাংবাদিক বৈঠক করে লাবু আলোম দাবি করে যে, সে নির্দোষ। তাঁকে ফাসানো হচ্ছে। ওদিকে অভিযুক্তের দাদা ফরিদুল আলমের দাবি, "ভাইয়ের সঙ্গে কার কী হয়েছে তা আমার জানা নেই। সেখানে কেন আমার নাম জড়ানো হচ্ছে? ভাই যদি দোষ করে থাকে তাহলে আইনি পথে যা ব্যাবস্থা হওয়ার হবে। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে ঢোকানো কেন হচ্ছে?"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)