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জোর করে শারীরিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে আবার... দিনের পর দিন চরম নোংরামি তৃণমূল নেতার ভাইয়ের

TMC leader brother raped: নির্যাতিতা তরুণীর ভয়ংকর অভিযোগ। ২০২৪ সালে আলাপ। তারপর প্রেমের সম্পর্ক। তারপর থেকেই... পুলিসকে জানালে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকিও দিত অভিযুক্ত।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:19 PM IST
জোর করে শারীরিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে আবার... দিনের পর দিন চরম নোংরামি তৃণমূল নেতার ভাইয়ের
Image Credit: লাবু আলোমSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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