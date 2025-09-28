Malbazar: প্রকাশ্যে প্রেমিককে অপমান বিএসএফে কর্মরত প্রেমিকার! ঘরে ফিরে চরম পদক্ষেপ তরুণের
Malbazar: অভিযোগ, পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফেরার পর গত শুক্রবার তরুণী ময়নাগুড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে ভাইপোকে অপমান ও শারীরিকভাবে হেনস্থা করে
অরূপ বসাক: পুজোর খুশি মুহূর্তেই ম্লান। মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকে এক তরুণের মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে প্রতারণা ও প্রকাশ্যে অপমানের জেরেই এই চরম পদক্ষেপ নেন যুবক।
মৃত যুবকের কাকা জানান, সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক তরুণীর সঙ্গে প্রায় ৭ বছরের সম্পর্ক ছিল তাঁর ভাইপোর। ওদের মধ্যে বিয়ে হওয়ারও কথা ছিল। পড়াশোনা ও চাকরির প্রস্তুতির সময় থেকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পাশে ছিল সে। এমনকি কয়েক মাস আগে তরুণীর দাবিতে একটি দামী মোবাইলও কিনে দেয়। সম্প্রতি কী হয়েছিল জানা নেই। মেয়েটি বিএসএফ কাজ করে। সম্প্রতি সে ছুটি কাটাতে বাড়িতে এসেছিল। গতকাল রাতে তারা ময়নাগুড়ি যায় দুজনে। ঘোরাঘুরিও করে। রাত নটার দিকে ভাইপো ঘরে ফেরে। ওর চোখ গাল লাল হয়েছিল। ঘরে জিজ্ঞাসাও করা হয়েছিল। কিছু বলেনি। রাতে ভাত খেতেও আসেনি। এর কিছুক্ষণ পরে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যায়। মেয়ে ও ছেলে দুই বাড়ি থেকেই ওদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল। সম্প্রতি মেয়ের বাড়ি থেকে আপত্তি এসেছিল। মেয়েটির চাকরি পাওয়ার আগে শিলিগুড়িতে গিয়ে ওর কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা, তার ফিস মেটানো সবই করছিল ছেলেটি।
অভিযোগ, পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফেরার পর গত শুক্রবার তরুণী ময়নাগুড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে ভাইপোকে অপমান ও শারীরিকভাবে হেনস্থা করে। এ ঘটনার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতেই আত্মহত্যা করে বসে যুবক।
পুলিস জানায়, খবর পেয়ে রাতেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। এ প্রসঙ্গে মালবাজার থানা সুত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণী ও তাঁর বাবাকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
