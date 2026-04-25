  Malda Food Delivery Girl suicide case: টার্গেট আর অপমানের জাঁতায় পিষ্ট জীবন, ১০ মিনিটে ডেলিভারির চাপে ফ্যান থেকেই: মাত্র চব্বিশেই শেষ পূজা

Malda Food Delivery Gilr Puja Pal mysterious death: বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় পূজাকে ডাকতে গিয়েছিলেন বাড়ির লোক। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না মেলায় সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই তাঁরা দেখেন, সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে পূজার নিথর দেহ।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 25, 2026, 06:03 PM IST
Malda Food Delivery Girl suicide case: টার্গেট আর অপমানের জাঁতায় পিষ্ট জীবন, ১০ মিনিটে ডেলিভারির চাপে ফ্যান থেকেই: মাত্র চব্বিশেই শেষ পূজা
মালদায় ফুড ডেলিভারি গার্লের আত্মহত্যা

রণজয় সিংহ: দশ মিনিটে 'গরম খাবার' পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এক সেকেন্ড দেরি হলেই কাস্টমারের রক্তচক্ষু আর অ্যাপের রেটিং কমে যাওয়ার আতঙ্ক। এই ডিজিটাল দুনিয়ার চরম প্রতিযোগিতার আড়ালে ঠিক কতটা মানসিক যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে, তার এক বীভৎস নিদর্শন হয়ে থাকল পুরাতন মালদার মর্মান্তিক ঘটনা। সংসারের অভাব দূর করতে এবং বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে তরুণী পূজা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ফুড ডেলিভারির ভারী ব্যাগ, সেই ২৪ বছরের লড়াকু তরুণী পূজা পাল চিরতরে থেমে গেলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ। শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

কী হয়েছিল?

পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লির বাসিন্দা ছিলেন পূজা। কলেজ শেষ করে তথাকথিত সরকারি বা বড় চাকরির জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকেননি তিনি। লোন নিয়ে একটি স্কুটি কিনেছিলেন। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাবারের ব্যাগ পিঠে নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতেন। লক্ষ্য ছিল একটাই-- সংসারের হাল ধরা। কিন্তু সেই দৌড় যে অকালমৃত্যুতে থমকে যাবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর পরিজনরা।

বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় পূজাকে ডাকতে গিয়েছিলেন বাড়ির লোক। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না মেলায় সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই তাঁরা দেখেন, সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে পূজার নিথর দেহ। দ্রুত উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উঠোনে তখনও পড়ে রয়েছে তাঁর লোনে কেনা স্কুটিটা।

অনলাইন অ্যাপের ‘অমানবিক’ চাপ

পূজার এই আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের অভিযোগের আঙুল উঠেছে অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলির কাজের পদ্ধতির দিকে। পূজার দাদা চন্দন পাল অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, বোন গত কয়েকদিন ধরেই খুব মনমরা হয়ে থাকতেন। ডেলিভারি পৌঁছাতে সামান্য দেরি হলেই গ্রাহকদের কটু কথা এবং কুকথা শুনতে হতো তাঁকে।

চন্দন পালের দাবি, 'খাবার দিতে দেরি হলে কাস্টমাররা প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করতেন। তার ওপর ছিল কোম্পানির টাইমিং আর রেটিং বজায় রাখার চরম মানসিক চাপ। বোন বলত, মানুষ কেন বোঝে না যে রাস্তায় জ্যাম থাকতে পারে বা শরীর খারাপ হতে পারে? এই অপমান আর টার্গেটের চাপই ওকে শেষ করে দিয়েছে।' পরিবারের দাবি অনুযায়ী, পূজা গত দু’দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং কাজে যেতে পারছিলেন না। সম্ভবত শরীর খারাপ আর কাজের বকেয়া টার্গেট মিলিয়ে এক গভীর অবসাদ তাঁকে গ্রাস করেছিল।

পুলিসের তৎপরতা

শুক্রবার সকালে মৃতার বাড়িতে যান স্থানীয় কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদার। তিনি শোকাতুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মেয়েটি খুব লড়াকু এবং পরিশ্রমী ছিল। পাড়ার সকলে ওকে শ্রদ্ধা করত। কী কারণে এমন এক প্রাণোচ্ছল মেয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিল, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।'

ইতিমধ্যেই মালদা থানার পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। শুক্রবার সকালেই পুলিস আধিকারিকরা পূজার ঘর তল্লাশি করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কল লিস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং শেষ কয়েক দিনের লোকেশন হিস্ট্রি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

ডিজিটাল দাসত্ব 

পূজা পালের এই মৃত্যু আবারও আঙুল তুলে ধরল বর্তমানের ‘গিগ ইকোনমি’ বা অ্যাপ-নির্ভর কাজের কাঠামোর দিকে। বিশেষজ্ঞদের মতে:

সময়ের প্রতিযোগিতার: ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলো এমনভাবে তৈরি যে, কয়েক মিনিটের হেরফেরে ডেলিভারি পার্টনারদের ইনসেনটিভ বা আয় কমে যায়।

অসহিষ্ণু গ্রাহক: অনেক সময় গ্রাহকরা ভুলে যান যে ডেলিভারি পার্টনারও একজন মানুষ। সামান্য দেরিতে রেটিং কমিয়ে দেওয়া বা কুকথা বলা এক ধরণের মানসিক নির্যাতন।

নিরাপত্তার অভাব: রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এই কাজ করতে হলেও তাঁদের নেই কোনও নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো বা যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা।

প্রশ্নচিহ্নের মুখে ভবিষ্যৎ

পূজার লোন নিয়ে কেনা সেই স্কুটিটা এখন নেতাজিপল্লির উঠোনে ধুলো মাখছে। যে চাকা ঘুরলে উনুন জ্বলত, সেই চাকা আজ নিথর। এই মৃত্যু কি নিছকই আত্মহত্যা নাকি এক অমানবিক ব্যবস্থার পরিকল্পিত বলি? পুলিস এই উত্তর খুঁজছে। প্রাথমিক তদন্তে মানসিক অবসাদের কথা বলা হলেও, এর পিছনে অন্য কোনও ব্যক্তিগত প্ররোচনা আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফোনের চ্যাট হিস্ট্রিই এই মামলার রহস্যভেদে মূল দিশা দেখাবে বলে মনে করছে পুলিস। তবে পূজার এই অকাল বিদায় সমাজকে এক বড় বার্তা দিয়ে গেল-- প্রতিটি সেকেন্ডের হিসেব মেলাতে গিয়ে যেন আমরা মানবিকতা টুকু হারিয়ে না ফেলি।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

