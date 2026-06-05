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Widow Pension Scam: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর এবার বিধবা ভাতাতেও দুর্নীতি, মালদার চাঁচলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

Lakshmir Bhandar Corruption: মালদার চাঁচলের বাজারপাড়ায় বিধবা ভাতা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ। সধবা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বিধবা ভাতার টাকা, বঞ্চিত প্রকৃত উপভোক্তারা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর নতুন এই জালিয়াতি ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা।

Edited By:Debasmita Das
Published: Jun 05, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:51 PM IST
Widow Pension Scam: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর এবার বিধবা ভাতাতেও দুর্নীতি, মালদার চাঁচলে ব্যাপক চাঞ্চল্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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