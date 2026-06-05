/Widow Pension Scam: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর এবার বিধবা ভাতাতেও দুর্নীতি, মালদার চাঁচলে ব্যাপক চাঞ্চল্য

রণজয় সিংহ: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের পর এবার সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ‘বিধবা ভাতা’ ঘিরেও সামনে এল মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ। জ্যান্ত মানুষকে মৃত ঘোষণা করে যেমন অতীতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে, এবার মালদার চাঁচলে সধবা মহিলাদের ‘বিধবা’ সাজিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঁচল শহরের বাজারপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
বাজারপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা সরিতা আগরওয়াল। তিনি একজন প্রকৃত বিধবা উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অ্যাকাউন্টে সরকারি ভাতার এক টাকাও ঢোকেনি। অথচ সরকারি নথি ও ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ তাঁর। নথিতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর নামে বরাদ্দ হওয়া সরকারি অর্থ নিয়মিত অন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। অভিযোগ, সরিতাদেবীর নামে সম্পূর্ণ একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিনের পর দিন সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
এই জালিয়াতির শিকার শুধু সরিতাদেবী একাই নন, এলাকার একাধিক প্রকৃত উপভোক্তা একইভাবে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, চাঁচলের বহু সধবা মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসের পর মাস বিধবা ভাতার টাকা ঢুকে চলেছে। ভাতা না পেয়ে অবশেষে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের (BDO) দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সরিতা আগরওয়াল।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঁচলে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই দুর্নীতির আঙুল তুলেছে বিরোধী শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতোই বিধবা ভাতাতেও কাটমানি আর দুর্নীতির সিন্ডিকেট চলছে। তৃণমূলের মদতেই সধবা মহিলাদের ভুয়ো নথি দিয়ে বিধবা সাজিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের টাকা লুট করা হচ্ছে।"
এই ঘটনার পেছনে বড়সড় কোনো চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিডিও-কে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও কড়া তদন্তের নির্দেশ বা দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে এই অভিযোগ নিয়ে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
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