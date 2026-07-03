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বে-গুণ মোটেই নয়! স্বাদে স্বতন্ত্র, গোল-সবুজ মালদার আশাপুর বেগুন পেল GI ট্যাগ

Malda Ashapur Brinjal Gets GI Tagআম-সিল্কের পর এবার মালদার আশাপুর বেগুন পেল জিআই স্বীকৃতি। ৯৯২ নম্বর জিআই ট্যাগে আশাপুর বেগুনের নাম যুক্ত হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:43 PM IST
বে-গুণ মোটেই নয়! স্বাদে স্বতন্ত্র, গোল-সবুজ মালদার আশাপুর বেগুন পেল GI ট্যাগ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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