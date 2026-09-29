/ভুতনির হীরানন্দপুরে জলযন্ত্রণা: ৩১০ দুর্গত পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে একজোটে ৫৫ NSS ইউনিট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলমগ্ন চরাঞ্চল, চারদিকে শুধুই থৈ থৈ জল। একের পর এক প্লাবিত ঘরবাড়ি, সঙ্গে জীবনযাত্রার চরম অবরুদ্ধতা। সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় এমনই এক মর্মান্তিক ও সংকটময় পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছে মালদার ভুতনি দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা। বিশেষ করে হীরানন্দপুরের মতো দুর্গম গ্রামগুলোতে যখন সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং সাহায্য পৌঁছানো এক প্রকার অগম্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তখনই আশার আলো নিয়ে এগিয়ে এলেন তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা। বন্যাদুর্গত ৩১০টি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যজুড়ে এক অভূতপূর্ব মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫৫টি ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (NSS) ইউনিট।
‘Regional Directorate of NSS, Kolkata’-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং মালদা জেলার NSS District Nodal Officer-এর দক্ষ সমন্বয়ে শুরু হয় বিশেষ অভিযান ‘NSS Disaster Mates 2.0’। গত ২৬ সেপ্টেম্বর দুর্গম হীরানন্দপুরের দুর্গত এলাকাগুলোতে পৌঁছে ৩১০টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী।
বন্যার জল নামতে শুরু করলেও ভুতনি দ্বীপের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ পৌঁছানো ছিল অত্যন্ত কঠিন। ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা জানতে পেরে প্রথম উদ্যোগী হয় মালদা কলেজের NSS ইউনিট। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের NSS Programme Officer-দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। দেখতে দেখতে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি-দুটি নয়, মোট ৫৫টি NSS ইউনিট একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এক বিশাল মানবিক জোট।
একটি একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই বিশাল চরাঞ্চলে পর্যাপ্ত সাহায্য পৌঁছানো কঠিন হলেও সংহতির জোরেই তা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মালদা কলেজের NSS Programme Officer তথা NSS District Nodal Officer মিঠুন রায় বলেন, “একটি প্রতিষ্ঠান একা হয়তো ভুতনির মতো বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের পাশে পর্যাপ্তভাবে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু NSS-এর আসল শক্তি লুকিয়ে রয়েছে এর সম্মিলিত নেটওয়ার্কে। ৫৫টি NSS Unit একসঙ্গে এগিয়ে আসায় দুর্গম হীরানন্দপুরের ৩১০টি পরিবারের কাছে স্বাচ্ছন্দে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগ আমাদের মূল আদর্শ ‘Not Me But You’ বা ‘আমার জন্য নয়, আপনার জন্য’-র এক উজ্জ্বল ও বাস্তব প্রতিফলন।”
একই সুর শোনা গেল চারুচন্দ্র কলেজের NSS Programme Officer নুপুর রায়ের গলাতেও। তিনি জানান, “যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো NSS-এর অন্যতম প্রধান সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা। এই যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন জেলার NSS Units-এর Programme Officer ও স্বেচ্ছাসেবকদের থেকে যে অভাবনীয় ও সম্মিলিত সাড়া পাওয়া গেছে, তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। ভবিষ্যতেও যেকোনো মানবিক সংকটে আমরা এভাবেই একজোট হয়ে কাজ করতে চাই।”
ত্রাণ বিতরণের আগে এলাকায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালানো হয়। স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনভিত্তিক ত্রাণ প্যাকেটের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, যাতে প্রকৃত দুর্গতদের কাছে সাহায্য পৌঁছায়। প্রতিটি পরিবারের জন্য তৈরি বিশেষ প্যাকেটে ছিল চাল, চিড়ে, আলু, ছাতু, সয়াবিন, ছোলার ডাল, গুড়, বিস্কুট, ম্যাগি, সাবানের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র, যা একটি মজবুত ব্যাগে সাজিয়ে দেওয়া হয়। হিসাব অনুযায়ী এই সম্পূর্ণ ত্রাণ অভিযানে ব্যয় হয়েছে মোট ১,৫৫,০০০ টাকা।
দুর্গম চরাঞ্চল হওয়ায় স্থলপথে চলাচলের উপায় ছিল না বললেই চলে। ফলে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে সড়কপথের পাশাপাশি ব্যবহার করতে হয় নৌপথও। প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্গম ভৌগোলিক পথ অতিক্রম করে এই পুরো অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন মোট ৫৭ জন শিক্ষক ও প্রশিক্ষিত NSS স্বেচ্ছাসেবক। দুর্গত মানুষের ঘরে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়ার এই যৌথ প্রয়াস এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।
৫৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই নজিরবিহীন একত্রীকরণ কেবল সাময়িক ত্রাণ বিতরণেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, যুবশক্তি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দুর্যোগের দিনে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আগামী দিনে সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে।
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