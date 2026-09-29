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ভুতনির হীরানন্দপুরে জলযন্ত্রণা: ৩১০ দুর্গত পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে একজোটে ৫৫ NSS ইউনিট

Malda flood relief: বন্যার জলে প্লাবিত মালদার ভুতনি দ্বীপ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম হীরানন্দপুরের দুর্গত ৩১০টি পরিবারের কাছে পৌঁছানোই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কঠিন পরিস্থিতিতেই মানবতার হাত বাড়িয়ে দিল রাজ্যের ৫৫টি NSS ইউনিট!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 29, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:23 PM IST
ভুতনির হীরানন্দপুরে জলযন্ত্রণা: ৩১০ দুর্গত পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে একজোটে ৫৫ NSS ইউনিট

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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