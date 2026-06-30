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চেয়ারে বসে নার্স! চ্যানেল খুলতে গিয়ে কাঁচির কোপে আড়াই মাসের শিশুর আঙুল কাটলেন ওয়ার্ড বয়, রক্তারক্তি কাণ্ড

Malda Incident: নার্সের বদলে ওয়ার্ড বয়কে স্যালাইনের চ্যানেল খোলার দায়িত্ব! আর সেই চ্যানেল খুলতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। চ্যানেল খোলার সময় কাঁচি ব্যবহার করতে গিয়েই শিশুটির বাম হাতের বুড়ো আঙুলে কেটে যায়।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST
চেয়ারে বসে নার্স! চ্যানেল খুলতে গিয়ে কাঁচির কোপে আড়াই মাসের শিশুর আঙুল কাটলেন ওয়ার্ড বয়, রক্তারক্তি কাণ্ড
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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