/চেয়ারে বসে নার্স! চ্যানেল খুলতে গিয়ে কাঁচির কোপে আড়াই মাসের শিশুর আঙুল কাটলেন ওয়ার্ড বয়, রক্তারক্তি কাণ্ড

রণজয় সিংহ: নার্সের বদলে চ্যানেল খোলে ওয়ার্ড বয়! আর সেই ওয়ার্ড বয়ের হাতেই ঘটল বিপত্তি। চ্যানেল খুলতে গিয়ে কাঁচির কোপে কেটে গেল আড়াই মাসের শিশুর আঙুলই! ভয়ংকর ঘটনা মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের।
নার্সের বদলে ওয়ার্ড বয়কে স্যালাইনের চ্যানেল খোলার দায়িত্ব! আর সেই চ্যানেল খুলতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। অভিযোগ, চ্যানেল খুলতে গিয়ে আড়াই মাসের এক শিশুর আঙুল কেটে ফেলেছেন ওয়ার্ড বয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শিশুর পরিবার। এই ঘটনায় ফের একবার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে।
গত ২৬ জুন আড়াই মাসের অসুস্থ ওই শিশুকন্যাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ শিশুটির হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, ছুটির আগে শিশুটির হাতে লাগানো স্যালাইনের চ্যানেল খুলতে যান হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় উজ্জল কুমার সাহা। শিশুর পরিবারের দাবি, চ্যানেল খোলার সময় কাঁচি ব্যবহার করতে গিয়েই শিশুটির বাম হাতের বুড়ো আঙুলে কেটে যায়। ঘটনায় রক্তপাত শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
তাঁদের আরও অভিযোগ, সেই সময় কর্তব্যরত সিস্টার চেয়ারে বসে থাকলেও তিনি নিজে চ্যানেল না খুলে ওয়ার্ড বয়কে সেই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুর পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি চাঁচল থানাতেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
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