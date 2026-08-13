/পর্দা ফেলে ওষুধের দোকানে গর্ভপাতের রমরমা! গোপন ভিডিয়োয় ফাঁস ন্যক্কারজনক কারবার, গ্রেফতার ব্যবসায়ী-স্ত্রী

রণজয় সিংহ: ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাতের রমরমা কারবার। গ্রেফতার ওষুধ ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী। ঘটনাটি মালদার। ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাতের রমরমা কারবার! দীর্ঘদিন ধরে মোটা টাকার বিনিময়ে মহিলাদের গর্ভপাত করানোর অভিযোগ উঠল ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওষুধ ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে মালদার চাঁচল থানার পুলিস।
এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচল হাসপাতাল মোড়ের একটি ওষুধের দোকানে। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গেটের সামনে ওষুধের দোকানে পর্দা ফেলে গর্ভপাত করানোর কারবার চলছে । অভিযোগ, ‘নিউ আস্থা মেডিকেল’ নামে ওই দোকানে দীর্ঘদিন ধরে টাকার বিনিময়ে মহিলাদের গর্ভপাত করানো হচ্ছিল। ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ও লীলি পোদ্দার সাহা এই কারবার চালাচ্ছিলেন। আজ গর্ভপাত চলাকালীন স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরে ফেলেন বলে অভিযোগ। ঘটনার ভিডিয়োও সামনে এসেছে।
অভিযোগের ভিত্তিতে ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ও তাঁর স্ত্রী লিলি পোদ্দার সাহাকে গ্রেফতার করেছে চাঁচল থানার পুলিস। অভিযোগকারী আকাশদীপ চ্যাটার্জি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাত করানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন ওই ওষধ ব্যবসায়ী। আজ ওই দোকানের ভিতরে দুজন মহিলাকে ঢুকতে দেখেই আমি হানা দিই। মোবাইলে ভিডিয়ো করি এবং পুলিসকে খবর দিই। পুলিস এসে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। আমরা চাই এই কারবার বন্ধ হোক।
অন্যদিকে, বিসিডিএ জোনের সম্পাদক প্রণব পাল জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। আমরা এই ধরনের কারবার কখনওই বরদাস্ত করব না। গর্ভপাত পুরোপুরিভাবে বেআইনি। এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিস ব্যবস্থা নিচ্ছে। দাবি চাঁচল বিধানসভা বিজেপি অবজারভার অভিষেক সিংহানিয়ারও।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)