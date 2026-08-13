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পর্দা ফেলে ওষুধের দোকানে গর্ভপাতের রমরমা! গোপন ভিডিয়োয় ফাঁস ন্যক্কারজনক কারবার, গ্রেফতার ব্যবসায়ী-স্ত্রী

Malda medical shop abortion: ‘নিউ আস্থা মেডিকেল’ নামে ওই দোকানে দীর্ঘদিন ধরে টাকার বিনিময়ে মহিলাদের গর্ভপাত করানো হচ্ছিল। ওষুধের দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ও লীলি পোদ্দার সাহা এই কারবার চালাচ্ছিলেন।

Published: Aug 13, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:03 PM IST
পর্দা ফেলে ওষুধের দোকানে গর্ভপাতের রমরমা! গোপন ভিডিয়োয় ফাঁস ন্যক্কারজনক কারবার, গ্রেফতার ব্যবসায়ী-স্ত্রী
Image Credit: নিজস্ব ছবি

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