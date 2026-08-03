/কাফ সিরাপের কালো সাম্রাজ্য! আলমারি খুলতেই থরে থরে কোটি কোটি টাকা, এবার মালদহে উদ্ধার প্রায় সাড়ে ৩ কোটি

রণজয় সিংহ: বীরভূমের পর এবার মালদহ! কফ সিরাপ পাচারের তদন্তে ভোররাত পর্যন্ত চলল অভিযান, উদ্ধার প্রায় ৩ কোটি টাকা। বীরভূমের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হল মালদহে। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারচক্রের তদন্তে নেমে রবিবার মধ্যরাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত টানা অভিযান চালাল পুলিস। মালদহ থানার মঙ্গলবাড়ি এলাকার একটি ফ্ল্যাটে রাতভর তল্লাশি ও টাকা গোনার পর বাজেয়াপ্ত করা হল নগদ ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০ টাকা। কালো টাকার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ৭ হাজারেরও বেশি বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ এবং বিপুল পরিমাণ সোনা।
কাফ সিরাপ পাচারের তদন্তে বড় সাফল্য
গত ৫ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের মেহেন্দ্রী পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ১,৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ ৪ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। ধৃত ৪ পাচারকারীকে হেফাজতে নিয়ে লাগাতার জেরা করার পর পুলিস জানতে পারে, এই কাফ সিরাপ পাচার কারবারের প্রধান টাকার ভল্ট রয়েছে মালদহের মঙ্গলবাড়ি এলাকার একটি ফ্ল্যাটে।
মধ্যরাত থেকে ভোররাত: যৌথ অভিযান ও টাকার পাহাড়
রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিস, মালদহ থানা এবং রাজ্য পুলিসের স্পেশাল অপারেশন টিম (SOT) যৌথভাবে ওই ফ্ল্যাটে আচমকা তল্লাশি শুরু করে। ফ্ল্যাটের আলমারিতে থরে থরে সাজানো টাকার বান্ডিল দেখে ব্যাঙ্ক কর্মী ও একাধিক নোট গণনার মেশিন আনা হয়। রবিবার গভীর রাত পেরিয়ে সোমবার ভোররাত পর্যন্ত চলে এই টাকা গোনার কাজ। এখন পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত নগদ টাকা: ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০। ৭,০০০ বোতলেরও বেশি কোডিনযুক্ত (NDPS) কাফ সিরাপ। নগদ ও কাফ সিরাপের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সোনা (যার সঠিক ওজন খতিয়ে দেখা হচ্ছে)।
শাসকদলের যোগ ও ভাড়াটে বিতর্ক
যে ফ্ল্যাটটি থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ও মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার মালিক দিলীপ সাহা। এলাকায় তিনি শাসকদল তৃণমূলের কর্মী হিসেবে পরিচিত। তবে দিলীপ সাহার দাবি, 'আমি পিন্টু সরকার নামে এক ব্যক্তিকে ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছিলাম। ভাড়াটে সেখানে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ কিংবা এত টাকা জমিয়ে রেখেছিল—তা আমার জানা ছিল না।' পুলিস এখন ফেরার ভাড়াটে পিন্টু সরকারের খোঁজে জায়গায় জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।
পুলিসের দাবি, মেহেন্দ্রীপাড়ার ঘটনার পর ধৃতদের জেরা করে সামনে আসা নামগুলোর মধ্যে ওষুধ ব্যবসায়ী পিন্টু সরকারই এই আন্তর্জাতিক কফ সিরাপ পাচারচক্রের প্রধান পান্ডা। ফ্ল্যাটে উদ্ধার হওয়া কোটি কোটি টাকার উৎস এই পাচারচক্রেরই কালো টাকা বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। মালদহের পুলিস সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, ঘটনার পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।
মালদহের কোথা থেকে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে?
পুরাতন মালদহের পুরসভার চৌরঙ্গী মোড় এলাকার একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে পুলিস।
মূল অভিযুক্ত ও গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি কে?
পিন্টু সরকার নামে এক ওষুধ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং সেখান থেকেই এই চক্র পরিচালনা করতেন।
নগদ টাকার পাশাপাশি আর কী কী উদ্ধার হয়েছে?
নগদের পাশাপাশি প্রায় ৫০ পেটি (৭,০০০ বোতলেরও বেশি) নিষিদ্ধ কোডিনযুক্ত কাফ সিরাপ এবং বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার হয়েছে।
এই অভিযানের মূল সূত্র কীভাবে মেলে?
গত ৫ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের মেহেন্দ্রীপাড়ায় ১,৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপসহ ৪ পাচারকারী ধরা পড়ে। ধৃতদের পুলিসি হেফাজতে নিয়ে জেরা করতেই পিন্টু সরকার ও তার এই গোপনীয় আস্তানার খোঁজ পায় যৌথ তদন্তকারী দল।
উদ্ধার হওয়া টাকা নিয়ে পুলিসের অনুমান কী?
তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, বেআইনি কাফ সিরাপ পাচারের বিপুল অঙ্কের বেআইনি লেনদেনের মাধ্যমেই এই বিশাল অর্থ জমা করা হয়েছিল।
উদ্ধার হওয়া বিপুল টাকা কীভাবে গোনা হয়?
উদ্ধার হওয়া নগদের পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে, ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের ডেকে একাধিক নোট গণনার মেশিন এনে রবিবার মধ্যরাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত টানা গোনার কাজ চালাতে হয়।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বীরভূমের মহম্মদবাজারে মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ ২৮ কোটি টাকারও বেশি। নগদ টাকার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয় ৫ কেজি সোনা, সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির মোট বাজারমূল্য ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়! পরবর্তীতে জানা যায়, এই বিপুল অর্থ ও সম্পত্তির আসল মালিক মিনারের আত্মীয়, 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডল। অভিযোগ, পাথর খাদানের বেআইনি কারবার ও দুর্নীতি করেই কোটি কোটি টাকার অগাধ সম্পত্তি এবং শতাধিক গাড়ির মালিক হয়েছেন এই টুলু মণ্ডল।
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