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কাফ সিরাপের কালো সাম্রাজ্য! আলমারি খুলতেই থরে থরে কোটি কোটি টাকা, এবার মালদহে উদ্ধার প্রায় সাড়ে ৩ কোটি

Malda Flat Raid Cash Seized:  ওষুধ ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার কোটি কোটি নগদ। রবিবার রাতে মালদহ থানা, দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিস এবং রাজ্য পুলিসের স্পেশাল অপারেশন টিম যৌথভাবে মালদহের মঙ্গলবাড়ির ওই ফ্ল্যাটে এই তল্লাশি অভিযান চালায়। ফ্ল্যাটটি এক তৃণমূল কর্মীর। যদিও তাঁর বক্তব্য, ফ্ল্যাটটি তিনি একজনকে ভাড়া দিয়েছিলেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:22 AM IST
কাফ সিরাপের কালো সাম্রাজ্য! আলমারি খুলতেই থরে থরে কোটি কোটি টাকা, এবার মালদহে উদ্ধার প্রায় সাড়ে ৩ কোটি
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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