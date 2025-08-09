English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 9, 2025, 12:41 PM IST
Girl Missing: মাস দেড়েক ধরে নিখোঁজ মেয়ে! হদিশ দিতে পারছে না পুলিস, পরিবারের অভিযোগ...
প্রতীকী ছবি

রণজয় সিংহ: স্কুল যাওয়ার পথে নিখোঁজ ছাত্রী। ঘটনায় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দেড় মাস হয়ে গেলেও মেয়ের হদিশ পাচ্ছে না পরিবার। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ তাকে ঝাড়খন্ডে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনার দেড় মাস হয়ে গেলেও হদিশ নেই নাবালিকার। অসহায় পরিবার পুলিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েকে ফেরত পাওয়ার আশায়। এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জানা গিয়েছে, মালদার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী ইংরেজবাজার শহরের একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত।

স্কুল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর থেকেই তার কোন হদিশ  নেই।ঘটনার প্রায় দেড় মাস হতে চলল থানায় অভিযোগ জানান হলেও এখনও পর্যন্ত ওই ছাত্রীর কোনও খবর পাচ্ছে না পরিবার। পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। তাদের অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে ঝাড়খন্ডে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিজেপি নেতা নীলাঞ্জন দাস, পুলিস প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে শাসক দলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তার শাসনকালে নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। পুলিস প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করব অতি শীঘ্রই মেয়েটিকে খুঁজে পরিবারের হাতে যাতে তুলে দেওয়া হয়।

তৃণমূলের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, যেভাবেই হোক ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের রাজ্যের পুলিস অতি সক্রিয় রয়েছে। আশা করছি, ওই ছাত্রীকে আমরা পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারব।

