Girl Missing: মাস দেড়েক ধরে নিখোঁজ মেয়ে! হদিশ দিতে পারছে না পুলিস, পরিবারের অভিযোগ...

Girl Missing: মাস দেড়েক ধরে নিখোঁজ মেয়ে! হদিশ দিতে পারছে না পুলিস, পরিবারের অভিযোগ...
Malda Incident: ঘটনার দেড় মাস হয়ে গেলেও হদিশ নেই নাবালিকার। থানায় অভিযোগ জানান হলেও এখনও পর্যন্ত ওই ছাত্রীর কোনও খবর পাচ্ছে না পরিবার। ঝাড়খন্ডে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে...
রণজয় সিংহ: স্কুল যাওয়ার পথে নিখোঁজ ছাত্রী। ঘটনায় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দেড় মাস হয়ে গেলেও মেয়ের হদিশ পাচ্ছে না পরিবার। ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ তাকে ঝাড়খন্ডে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন, Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...
ঘটনার দেড় মাস হয়ে গেলেও হদিশ নেই নাবালিকার। অসহায় পরিবার পুলিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েকে ফেরত পাওয়ার আশায়। এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জানা গিয়েছে, মালদার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী ইংরেজবাজার শহরের একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত।
স্কুল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর থেকেই তার কোন হদিশ নেই।ঘটনার প্রায় দেড় মাস হতে চলল থানায় অভিযোগ জানান হলেও এখনও পর্যন্ত ওই ছাত্রীর কোনও খবর পাচ্ছে না পরিবার। পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। তাদের অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে ঝাড়খন্ডে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
বিজেপি নেতা নীলাঞ্জন দাস, পুলিস প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে শাসক দলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তার শাসনকালে নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। পুলিস প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করব অতি শীঘ্রই মেয়েটিকে খুঁজে পরিবারের হাতে যাতে তুলে দেওয়া হয়।
তৃণমূলের সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, যেভাবেই হোক ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের রাজ্যের পুলিস অতি সক্রিয় রয়েছে। আশা করছি, ওই ছাত্রীকে আমরা পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারব।
আরও পড়ুন, Teesta Landslide: প্রবল দুর্যোগ! জাতীয় সড়কে জায়গায় জায়গায় ধস, রাস্তা টানা বন্ধ ৮ দিন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)