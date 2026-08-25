/রান্নাঘরেই শৌচালয়! ফ্রিজে ২০-২৫ দিনের পচা মাছ-মাংস-পনির, শহরের নামী রেস্তরাঁয় ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর ছবি

রণজয় সিংহ: রেস্তোরাঁয় খাবার খাচ্ছেন? সাবধান! ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে মিলল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বাইরে থেকে ঝাঁ চকচকে, আধুনিক ও বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠল খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকদের। ফ্রিজে দিনের পর দিন রাখা মাছ, মাংস, পনির ও অন্যান্য খাবার। রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পচা খাবারের দুর্গন্ধে কার্যত নাক বন্ধ করতে হয় আধিকারিকদের।
মালদা শহরের মনস্কামনা রোড এলাকার একটি নামী রেস্তোরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানে এমনই ছবি সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের বিশেষ অভিযান শুরু হয়। তারই অংশ হিসেবে মালদা শহরের একাধিক নামী হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালানো হয়। মনস্কামনা রোডের ওই রেস্তোরাঁয় পৌঁছে রান্নাঘর পরিদর্শন করতেই একাধিক অনিয়ম নজরে আসে আধিকারিকদের।
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকদের দাবি, ফ্রিজে প্রায় ২০ থেকে ২৫ দিন ধরে মাছ, খাসির মাংস, পনির, মসলা-সহ বিভিন্ন কাঁচা খাবার রাখা ছিল। এমনকি নিকাশিনালার উপর দিয়ে খাবার নিয়ে কর্মীদের যাতায়াত করতেও দেখা যায়। রান্নাঘরের মধ্যেই রয়েছে শৌচালয়। দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত খাবার থেকে পচা দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ।
এই ঘটনার পর খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্তের পর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিরুদ্ধ নন্দী বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রেস্তোরাঁর রাঁধুনি রিঙ্কু হরিজন স্বীকারও করেছেন যে, মাছ, খাসির মাংস, পনির, মসলা-সহ বিভিন্ন খাবার ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে ফ্রিজে রাখা ছিল। তিনি কয়েকদিন আগে কাজে যোগ দিয়েছেন বলেও দাবি করেন। এদিকে হোটেলের অস্বাস্থ্যকর খাবারের পর্দাফাঁস হতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রেস্তোরাঁয় আসা ক্রেতারা। নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালিয়ে খাবারের গুণমান এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ।
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