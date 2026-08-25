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রান্নাঘরেই শৌচালয়! ফ্রিজে ২০-২৫ দিনের পচা মাছ-মাংস-পনির, শহরের নামী রেস্তরাঁয় ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর ছবি

Restaurant raid: পচা খাবারের দুর্গন্ধে কার্যত নাক বন্ধ করতে হয় আধিকারিকদের। দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত খাবার থেকে পচা দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:19 PM IST
রান্নাঘরেই শৌচালয়! ফ্রিজে ২০-২৫ দিনের পচা মাছ-মাংস-পনির, শহরের নামী রেস্তরাঁয় ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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