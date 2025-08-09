English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...

Malda Horror: পাড়ায় খেলতে গিয়ে যে এমন সর্বনাশ হবে তাদের একরত্তি মেয়ের তা টেরও পাননি বাবা-মা। নাবালক কোনও কিশোরের মাথায় যে এমন কাণ্ড চাড়া দিতে পারে তা ভাবেননি।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 9, 2025, 12:17 PM IST
Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...
প্রতীকী ছবি

রণজয় সিংহ: শুক্রবার সকালে পাড়ার রাস্তায় খেলাধূলায় মত্ত ছিল ওই একরত্তি। অভিযোগ, তাকে ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে প্রতিবেশী এক কিশোর। পরে ওই শিশু কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বাবা-মাও ছুটে যান। ঘটনাস্থলে গিয়েই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিশুকে উদ্ধার করে তার বাবা-মা। 

আরও পড়ুন, Girl Infects 19 Men With HIV: নেশার টাকা চাই! একের পর এক ছেলের সঙ্গে সঙ্গম ১৭-র কিশোরীর! ১৯ জন HIV পজিটিভ...

দাবি, পরে বিষয়টি কিশোরের বাবা-মাকে বলতে গেলে নির্যাতিত শিশুটির পরিবারের কথা কানে দেয়নি অভিযুক্তের পরিবার। এমনকি থানায় অভিযোগ করলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্য়দিকে গ্রামেি রক্তক্ষরণের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে।

অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই বালককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শনিবার অভিযুক্তকে জুভেনাইল কোর্টে তুলবে চাঁচল থানার পুলিস।

এদিকে মালদার চাঁচল থানার এই গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে আশঙ্কাজন অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই শিশু। প্রসঙ্গত, এর আগে গুড়াপে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে রক্তাক্ত, অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত প্রতিবেশীকে। 

আরও পড়ুন, Teesta Landslide: প্রবল দুর্যোগ! জাতীয় সড়কে জায়গায় জায়গায় ধস, রাস্তা টানা বন্ধ ৮ দিন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Malda Newsminor rape casecrimeWest bengalJuveniles
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...
.

পরবর্তী খবর

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ছোটপর্দায় নয়া ইতিহাস স্মৃতির! সর্বকালের সেরা TRP পেয়ে শীর্...