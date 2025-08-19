HS Student Shot: 'রাজ আমাকে গু*লি করেছে, আর বাঁচব না', বাবাকে এটুকু বলেই উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া...

HS Student Shot: 'রাজ আমাকে গু*লি করেছে, আর বাঁচব না', বাবাকে এটুকু বলেই উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া...
HS Student Shot: এক আত্মীয় বলেন, শুনছি মোবাইল নিয়ে ঝগড়া নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। এর বেশি কিছু জানি না। দুই বন্ধু একসঙ্গেই থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ওদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে
রণজয় সিংহ: আবার গুলি চলল মালদায়। গুলিতে আহত দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র। আহত ছাত্রের নাম আবদুল সাহিদ। বাঙ্গিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল। বুকের ডানদিকে গুলি লেগেছে তার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে মালদহ হাসপাতাল ও পরে তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়।
ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর বাজার এলাকায়। গতকাল রাত সাড়ে আটটায় সময় এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। পরিবারের অভিযোগ, গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল এই ছাত্র। এরপর হঠাৎ করে এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে রাজ সেখ নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে।
ছাত্রের দিদি মর্জিনা খাতুন বলেন, ভাই ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। কেউ ওরে ফোন করে ডাকে। তার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই শুনতে পেলাম কেউ ওকে গুলি করেছে। রাত তখন সাড়ে আটটা হবে। ও উচ্চ মাধ্য়মিক পড়ে। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল তা বুঝে উঠতে পারছি না। পঞ্চাননপুর হাইস্কুলের পাশ ওই ঘটনা ঘটেছে।
আরও পড়ুন-শূন্যপদ ৩৫,৭২৬, এসএসসি-র অ্যাডমিট দেওয়া শুরু, জেনে নিন কীভাবে ডাউনলোড করবেন...
আরও পড়ুন-মাতৃত্বের সংজ্ঞাটা যাবে বদলে! এবার রোবটের কৃত্রিম গর্ভেই বেড়ে উঠবে ভ্রূণ
সাহিদের এক আত্মীয় বলেন, শুনছি মোবাইল নিয়ে ঝগড়া নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। এর বেশি কিছু জানি না। দুই বন্ধু একসঙ্গেই থাকে। বিভিন্ন জায়গায় ওদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। দুজনেকই চিনি।
গুলিবিদ্ধ ছাত্রের বাবা তাহির সেখ বলেন, সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়িতে এসেছি। হঠাত্ মোবাইলে একটা ফোন এল। ফোনে বলা হল, আমার ছেলেকে গুলি করা হয়েছে। আমার মেজ ছেলে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরাও হাসপাতালে যাই। ওকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে মালদহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে। সেখান থেকে রেফার করা হয় কলকাতায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শুনছি পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ছেলে লেখাপড়া করে। এবার উচ্চমাধ্য়মিক দেবে। কে একজন ফোনে ডাকে। অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার আগে ও শুধু বলছে, 'রাজ আমাকে গুলি করেছে। আমি আর বাঁচব না।' আর কিছু ওর মুখ থেকে শুনিনি। পুলিস বাড়িতে এসেছিল। আমার এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে গিয়েছে। রাজ একটা বদমাস ছেলে। পঞ্চানন্দ এলাকায় কখনও ও কারও হাত কেটে দিয়েছে, কাকে গুলি করেছে এরকম অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে রয়েছে। ওর বাড়ি লাহাড্ডিতলা। কোথা থেকে কী বুঝতে পারছি না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)