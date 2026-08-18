/চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই গিলে খেতে আসে আগুন! কীভাবে বাঁচলেন? হাড়হিম বর্ণনা তেওয়ারি পরিবারের

রণজয় সিংহ: তারাপীঠের 'অভিশপ্ত' হোটেল থেকে কাকতালীয়ভাবে রক্ষা, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে সপরিবারে বেঁচে ফিরলেন মালদার তেওয়ারি পরিবার। শ্রাবণ মাসে পবিত্র বাবাধাম দর্শন শেষে তারাপীঠে এসে এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের মুখে পড়েছিলেন মালদার পুখুরিয়া থানার নসিপুরের তেওয়ারি পরিবার। ঈশ্বরের অসীম কৃপা এবং দমকল বাহিনীর তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছেন পরিবারের সাত সদস্য। প্রাণে বেঁচে ঘরে ফিরলেও সেই ভয়াল রাতের আতঙ্ক এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদের।
ভোর রাতের সেই বিভীষিকা
রবিবার গভীর রাতে তারাপীঠের একটি হোটেলের একই ঘরে সপরিবারে ছিলেন তেওয়ারি পরিবারের সদস্যরা। সোমবার ভোরে হঠাৎই এক গাড়িচালকের চিৎকার ও চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে তাঁদের। ঘুম থেকে চোখ খুলতেই তাঁরা দেখতে পান, গোটা হোটেল চত্বর এবং তাঁদের কক্ষের চারপাশ ঘন কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মুহূর্তের মধ্যে কী করবেন বুঝতে না পেরে বাঁচার তাগিদে দ্রুত হোটেলের বারান্দায় গিয়ে সাহায্য চেয়ে আর্তনাদ শুরু করেন পরিবারের সবাই।
দমকলের তৎপরতায় উদ্ধারকাজ
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দীর্ঘ প্রায় দুই ঘণ্টার তীব্র লড়াই ও প্রচেষ্টার পর বারান্দা থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তেওয়ারি পরিবারের সাত সদস্যকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। সমস্ত ধকল কাটিয়ে সোমবার রাত ৮টা নাগাদ মালদার নসিপুরের নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছন আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর এখনও ঘোর কাটেনি গৃহিণী টুম্পা পান্ডে তেওয়ারির। বুক কেঁপে ওঠা সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, "ভগবানের অসীম কৃপাতেই আজ আমরা সপরিবারে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছি।" তবে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।
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