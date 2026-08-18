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চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই গিলে খেতে আসে আগুন! কীভাবে বাঁচলেন? হাড়হিম বর্ণনা তেওয়ারি পরিবারের

Tarapith Hotel Fire: শ্রাবণ মাসে বাবাধাম দর্শন শেষে তারাপীঠের এক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মুখে পড়েছিল মালদার তেওয়ারি পরিবার। গভীর রাতে আগুন লাগলে ড্রাইভারের চিৎকারে ঘুম ভাঙে তাঁদের। দমকলের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সাত সদস্য নিরাপদে উদ্ধার হয়ে বাড়ি ফেরেন। তবে এই ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছে আতঙ্কিত পরিবার।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:51 PM IST
চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই গিলে খেতে আসে আগুন! কীভাবে বাঁচলেন? হাড়হিম বর্ণনা তেওয়ারি পরিবারের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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