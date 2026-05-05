English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল: ভোটের রেজাল্টের পরেই বিস্ফোরক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল: ভোটের রেজাল্টের পরেই বিস্ফোরক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

Krishnendu Narayan Choudhury slams Abhishek Banerjee: তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থাকে তুলনা করেন মহাভারতের চরিত্রের সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপায় ছিল না। তাঁকে অনেকটা ‘ধৃতরাষ্ট্রের’ মতো আটকে রাখা হয়েছিল।' তাঁর দাবি, দলের রাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়াই এই মহাবিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 5, 2026, 08:13 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল: ভোটের রেজাল্টের পরেই বিস্ফোরক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা
অভিষেককে হারের কারণ হিসেবে তোপ তৃণমূল নেতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের অভাবনীয় পতনের পর দলের অন্দরে জমে থাকা বারুদ এবার ফাটতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান নেতা, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার বর্তমান পৌরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী দলের এই হারের জন্য সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কর্পোরেট’ রাজনীতি এবং নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারক সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-কে কাঠগড়ায় তুলেছেন। মঙ্গলবার এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে তিনি নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

Add Zee News as a Preferred Source

‘কর্পোরেট’ রাজনীতির তীব্র সমালোচনা

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কৃষ্ণেন্দু বাবু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল।” তাঁর মতে, তৃণমূল কোনোদিনও কর্পোরেট হাউস ছিল না, এটি ছিল মানুষের দল। কিন্তু গত কয়েক বছরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটিকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালনা করতে চেয়েছেন, যা তৃণমূলের চিরাচরিত ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছে।

তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থাকে তুলনা করেন মহাভারতের চরিত্রের সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপায় ছিল না। তাঁকে অনেকটা ‘ধৃতরাষ্ট্রের’ মতো আটকে রাখা হয়েছিল।' তাঁর দাবি, দলের রাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়াই এই মহাবিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

আইপ্যাক-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

এবারের নির্বাচনে হারের জন্য তিনি ‘আইপ্যাক’-কে ‘বিপজ্জনক’ বলেছেন। কৃষ্ণেন্দু বাবুর অভিযোগ, 'নেতাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়া-- এটাই আইপ্যাক-এর কাজ।' তিনি দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আইপ্যাক নিজেদের মর্জিমাফিক প্রার্থী ঠিক করেছে, যা সাধারণ কর্মীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ৪১ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, মাঠ-ঘাটের রাজনীতির বদলে ল্যাপটপ আর ডেটা নির্ভর রাজনীতি তৃণমূলকে ডুবিয়েছে।

মমতাকে সতর্ক করার চেষ্টা

কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, তিনি এই পরিস্থিতির আঁচ অনেক আগেই পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকবার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের ধরণ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু দিদি আমাকে বারবার বলেছেন, ওদের সাথে ভালো করে কাজ করো, আমি আছি দেখছি।' দলের এই করুণ দশা দেখে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মালদার এই হেভিওয়েট নেতা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লাঞ্ছনা’ 

নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত কৃষ্ণেন্দু বাবু। তিনি বলেন, “গতকাল যখন টিভিতে দেখছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। এরকম দিন দেখব কোনোদিন আশা করিনি।” বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই রাজ্যে যে ‘অত্যাচারের’ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা কোনোভাবেই কাম্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইংরেজবাজারের সমীকরণ

ইংরেজবাজারের প্রার্থী পদ নিয়েও তিনি এবার বেশ অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'আমি ইংরেজবাজারে এবার প্রার্থী হতে চাইনি। গত তিনবারের ফলাফলেই বুঝেছিলাম মানুষের মন কী। টাকা-পয়সা খরচ করব, জীবন দিয়ে লড়ব, আর তারপর যদি গো-হারা হারতে হয়, তবে সেই লড়াইয়ের মানে হয় না।' তাঁর এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, নিচুতলার মানুষের বিচ্ছিন্নতা তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আগামীর পথ 
দল ধ্বংস হয়ে গেলেও আশার আলো দেখছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তিনি মনে করেন, 'দল কোনোদিন শেষ হয় না, কিছু ব্যক্তি শেষ হয়ে যায়।' যদি দালালের হাত থেকে দলকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষের জন্য কাজ করার মানুষদের হাতে শাসনভার দেওয়া হয়, তবে তৃণমূল আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তাঁর মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব থাকলে এবং দালালদের হঠাতে পারলে তৃণমূল পুনরায় বাংলার ক্ষমতায় ফিরে আসবে।

কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর এই মন্তব্য তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের নেতারা যে দীর্ঘদিন ধরে ‘অভিষেক মডেল’ নিয়ে অখুশি ছিলেন, তা আজ জনসমক্ষে চলে এল। এখন দেখার, এই বিপর্যয়ের পর তৃণমূল সুপ্রিমো দলের রাশ নিজের হাতে ফিরিয়ে নেন কি না, নাকি এই অন্তঃকলহ দলকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: প্রবীণ খগেশ্বরের হার্ডল টপকাতে পারলেন না অ্যাথলিট স্বপ্না: রাজগঞ্জে দলের IPAC আর কোন্দলই ডোবাল তৃণমূলকে?

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee Resignation: মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না মমতা, তাহলে কী ভাবে হবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ? সাংবিধানিক সংকট?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026MaldaEnglishbazarKrishnendu Narayan ChoudhuryTMCAbhishek Bannerjee
পরবর্তী
খবর

Amit Shah Temple: বাংলায় এবার অমিত শাহ'র মন্দির; গৈরিকবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হবে শাহ-মূর্তি
.

পরবর্তী খবর

Kharagpur Sadar Assembly election result 2026: সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরেই মেগা কামব্যাক- খড়গপুর...